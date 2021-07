Olympisch nieuws: Femke Heemskerk met zesde tijd naar finale op 100 meter vrije slag

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

BMX’ers Kimmann, Van Gendt en Harmsen naar halve finales Spelen

04.37 uur: BMX’ers Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen zijn op de Olympische Spelen van Tokio doorgedrongen tot de halve finales. Daarvoor was een plaats bij de beste vier nodig in een heat met zes fietscrossers.

Kimman en Van Gendt werden respectievelijk eerste en tweede in hun heat, Harmsen eindigde in een andere startgroep als tweede achter de Fransman Joris Daudet.

De halve finales en de strijd om de medailles volgen vrijdag.

Femke Heemskerk met zesde tijd naar finale op 100 meter vrije slag

04.10 uur: Zwemster Femke Heemskerk heeft voor het eerst een individuele finale gehaald op de Olympische Spelen. De 33-jarige Heemskerk plaatste zich met 52,93 seconden als zesde voor de strijd om de medailles op de 100 meter vrije slag. De finale is in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag.

Heemskerk zwom al vijf olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4x100 vrij. De regerend Europees kampioene op de 100 vrij kan nu gaan proberen individueel een medaille te pakken.

Ranomi Kromowidjojo, de olympisch kampioene van 2012 op de 100 vrij, bleef steken in de series. De Groningse had eigenlijk een swim-off moeten zwemmen, maar besloot daarvan af te zien en zich volledig te richten op de 50 vrij.

Roeister Souwer mist in Tokio finale van de skiff

03.45 uur: Roeister Sophie Souwer is er bij het olympische roeitoernooi niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde op de Sea Forest Waterway in Japan in haar halve finale als vierde achter roeisters uit Rusland, Zwitserland en China. Daarmee rest voor haar de B-finale.

Hanna Prakatsen uit Rusland won de halve finale, voor de Zwitserse Jeannine Gmelin en de Chinese Yan Jiang. Souwer finishte ruim 2 seconden achter de Chinese.

Roeiers Van Sprang en Krommenhoek winnen B-finale twee-zonder

02.20 uur: Roeiers Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek hebben bij de Olympische Spelen in Tokio de B-finale van de mannen twee-zonder gewonnen. Ze zijn daarmee in totaal als zevende geëindigd in het olympisch roeitoernooi op de Sea Forest Waterway.

Het Nederlandse duo kon woensdag niet meeliften op het succes van de mannen dubbelvier (goud), vrouwen vier-zonder (zilver), mannen dubbeltwee (zilver) en vrouwen dubbeltwee (brons). Na die recordoogst aan medailles roeiden Van Sprang en Krommenhoek hun halve finale, waarin ze als vierde eindigden en een finaleplaats misten.

Van Sprang en Krommenhoek wonnen de B-finale van de twee-zonder wel overtuigend, met meer dan 3 seconden voorsprong op de boot uit Belarus.