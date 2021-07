Olympisch nieuws: Hockeysters winnen met enige moeite van Groot-Brittannië

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Gemengde estafetteploeg naar olympische finale 4x100 wissel

14.00 uur: De Nederlandse zwemploeg heeft de finale bereikt van de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams, een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Ranomi Kromowidjojo (vrije slag) zetten in de series de zesde tijd neer: 3.43,25. Het was genoeg voor een plek in de olympische finale van zaterdag, Japan viel daar met 3.44,15 als negende net buiten.

Op de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan. Zo moest Toussaint het als startzwemster opnemen tegen vier mannen. Het Britse kwartet zette de beste tijd neer in de series: 3.38,75.

Kamminga veroverde eerder op de dag zijn tweede zilveren medaille op de schoolslag, dit keer op de 200 meter. Toussaint zwom eerder in de week de finale van de 100 rug (zevende). Korstanje plaatste zich kort voor de estafette voor de halve finales van de 100 vlinder. Kromowidjojo stelde woensdag teleur in de series van de 100 vrij en besloot zich te richten op de 50 vrij.

Hockeysters winnen met enige moeite van Groot-Brittannië

13.39 uur: De Nederlandse hockeysters hebben voor de eerste keer op het olympisch toernooi enige moeite gehad om een wedstrijd te winnen. Het team van bondscoach Alyson Annan versloeg in Tokio Groot-Brittannië met 1-0.

De wedstrijd was een replay van de finale van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016, destijds na shoot-outs verrassend gewonnen door de Britse formatie.

Halverwege leidde Nederland al met 1-0. Frédérique Matla scoorde uit een strafbal. Wel deden zich daarna aan beide zijden meerdere kansen voor. De Britsen kregen zelfs in de laatste seconde nog een aardige mogelijkheid op de gelijkmaker.

Oranje, dat eerder won van Zuid-Afrika, India en Ierland, was al zeker van een plaats in de kwartfinale. De formatie speelt in de groepsfase nog tegen Duitsland, dat eveneens al geplaatst is voor de volgende fase.

In 2012 was Nederland voor het laatst olympisch kampioen.

Korstanje in Nederlands record naar halve finales 100 vlinder

13.13 uur: Zwemmer Nyls Korstanje heeft met een Nederlands record van 51,54 seconden de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen. De 22-jarige Gelderlander verbeterde zijn eigen recordtijd met ruim een tiende. Begin mei nam hij in Eindhoven met 51,65 het Nederlands record over van Joeri Verlinden.

Korstanje tikte in zijn serie als eerste aan. Hij had uiteindelijk de elfde tijd in het veld van 55 zwemmers, goed genoeg voor een plek in de halve finales van vrijdagochtend. De Amerikaan Caeleb Dressel, die eerder op de dag goud pakte op de 100 vrij, zwom met 50,39 een olympisch record.

Korstanje komt later op donderdag opnieuw in actie in het Tokyo Aquatics Centre, dan met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wissel. Hij vormt het Nederlands team met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Ranomi Kromowidjojo. Kamminga veroverde eerder op de dag zijn tweede zilveren medaille op de schoolslag.

Badmintonner Caljouw niet bij laatste acht enkelspel in Tokio

13.12 uur: Het olympisch toernooi zit erop voor badmintonner Mark Caljouw. De Nederlandse troef strandde op de Spelen in Tokio in de achtste finales. Hij boog in het Musashino Forest Sport Plaza in 3 games voor Kevin Cordon uit Guatemala: 17-21 21-3 19-21

Caljouw speelde wisselvallig en liet in de eerste en vooral de derde game kansen liggen. Zo stond hij toe dat hij Cordon bij een 12-10 voorsprong in de beslissende game zes punten op rij liet maken. Caljouw kwam nog terug tot 16-16, maar Cordon maakte uiteindelijk de minste fouten.

De meervoudig Nederlands kampioen was sterk begonnen in het toernooi. Hij boekte in de groepsfase twee zeges, op Misha Zilberman uit Israël en Sai Praneeth uit India. Caljouw was de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen.

Djokovic ligt in Tokio op schema

13.10 uur: Novak Djokovic ligt op het olympisch toernooi van Tokio voorlopig op schema. De Servische nummer een van de wereld versloeg donderdag met gemak de Japanner Kei Nishikori. In de kwartfinales gunde hij zijn tegenstander slechts 2 games, 6-2 6-0.

Djokovic is in de Japanse hoofdstad op weg naar een zogenoemde Golden Slam. Eerder dit jaar schreef hij de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al bij op zijn naam. Om de Golden Slam te verwezenlijken, moet hij het olympisch toernooi en de US Open, het resterende grandslamtoernooi later dit jaar, nog zien te winnen.

Pablo Carreno Busta versloeg de Rus Daniil Medvedev. Dat deed de Spanjaard tegen de nummer 2 van de wereld in twee sets, 6-2 7-6 (5). De 30-jarige Carreno Busta speelt in de halve finale tegen opnieuw een Rus, Karen Chatsjanov. Die versloeg eerder de Fransman Ugo Humbert.

Badmintonduo Piek-Seinen uitgeschakeld in kwartfinales

12.39 uur: Badmintonspeelsters Selena Piek en Cheryl Seinen zijn bij de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales van het dubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlandse duo verloor in de Musashino Forest Sport Plaza tegen het als vierde geplaatste Zuid-Koreaanse koppel Lee Sohee/Shin Seungchan. Piek en Seinen verloren in twee games: 8-21 17-21.

In de eerste set nam Korea snel een 13-2 voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In de tweede game hield Nederland tot 7-7 gelijke tred, waarna de Koreaanse vrouwen een tussensprint plaatsten, maar Nederland toch weer wist terug te komen tot 19-17.

Het duo had zich bij de laatste acht op het olympisch toernooi geschaard door twee van hun drie groepswedstrijden te winnen. De 29-jarige Piek was in Tokio ook actief in het gemengd dubbel met Robin Tabeling. In dat toernooi wist ze de kwartfinales niet te bereiken. Ze is bezig aan haar tweede Spelen. Met Eefje Muskens aan haar zijde was in Rio 2106 ook de kwartfinale het eindstation.

Voor de 25-jarige Seinen waren het de eerste Spelen. Ze vormt al enkele jaren een succesvol duo met Piek, met als hoogtepunt twee Europese bronzen medailles (in 2018 en 2021).

Zwitserse Belinda Bencic naar tennisfinale in Tokio

12.23 uur: Belinda Bencic heeft de finale bereikt van het olympisch toernooi in Tokio. De 24-jarige Zwitserse won van Elena Rybakina. Ze versloeg de speelster uit Kazachstan in drie sets 7-6 (2) 4-6 6-3.

Bencic overleefde in de 73 minuten durende eerste set maar liefst 5 setpoints, om alsnog via de tiebreak als winnaar uit de bus te komen. De partij duurde bijna drie uur.

In de eindstrijd treft ze de winnaar van de ontmoeting tussen Oekraïense Elina Svitolina en de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Eerste medaille ooit voor San Marino

11.48 uur: Alessandra Perilli uit San Marino heeft bij het schieten haar land donderdag de eerste medaille ooit bezorgd op de Olympische Spelen. In Tokio sloot ze op het onderdeel trap af met brons.

Dwergstaat San Marino nam in 1960 in Rome voor het eerst deel aan het evenement. „Of ik nu een heldin ben? Geen idee”, zei de 33-jarige Perilli. „Maar we moeten ook niet overdrijven, al weet ik niet hoe deze prestatie bij het thuisfront ontvangen wordt.”

San Marino is met vijf atleten in Japan. In 2012 in Londen greep Perilli met de vierde plaats al eens nipt naast de medailles.

Geen medaille voor judoka Guusje Steenhuis

11.12 uur: Het is judoka Guusje Steenhuis niet gelukt een bronzen medaille te pakken. Ze verloor in de herkansingen van de klasse tot 78 kilogram van Kaliema Antomarchi uit Cuba.

Steenhuis verloor na 4 minuten in de golden score op ippon. Na anderhalve minuut in de verlenging leek Steenhuis de zege binnen te hebben nadat de scheidsrechter haar een waza-ari had toegekend. De beslissing werd echter teruggedraaid na het zien van de beelden.

Antomarchi had al vroeg in de wedstrijd twee straffen achter haar naam staan; een derde straf zou een nederlaag betekenen. Steenhuis wist haar opponente echter geen derde straf aan te smeren. Als Steenhuis had gewonnen, dan had ze met een verliezer van een van de halve finales mogen strijden om brons.

„Ik kreeg mijn beste judo er niet uit; het judo dat ik vorige maand op de WK heb laten zien en waar ik heel blij mee was. En waar ik ook heel hard op heb getraind”, zei Steenhuis, zoekend naar woorden. „Ik heb een beetje een leeg gevoel.”

De 28-jarige Steenhuis is de nummer 5 van de wereld en gold na haar derde plaats op de WK in Boedapest als een outsider voor de olympische titel.

Voor de 28-jarige Steenhuis was het de eerste keer dat ze deelnam aan de Olympische Spelen. De afgelopen jaren werd Nederland op de Spelen in de klasse tot 78 kilogram vertegenwoordigd door Marhinde Verkerk, die haar loopbaan inmiddels heeft beëindigd.

Met nog twee dagen voor de boeg heeft de Nederlandse judoploeg één medaille gepakt in Tokio. Sanne van Dijke veroverde woensdag brons in de klasse tot 70 kilogram. Vrijdag komen Henk Grol (boven 100 kilogram) en Tessie Savelkouls (boven 78 kilogram) in actie, zaterdag is de landenwedstrijd.

Beachvolleybalsters Schoon en Stam blijven in toernooi

09.00 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon blijven in het olympisch toernooi. Ze boekten in Tokio in hun derde groepswedstrijd de eerste zege en gaan als nummer 3 in de poule door naar de volgende fase. Het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude werd in twee sets verslagen, 24-22 20-16.

Eerder verloren Stam en Schoon van Zwitserse duo Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré en van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes.

„We zijn heel agressief gestart, dit was onze laatste kans”, vertelde Stam (23) na de partij tegen de dertigers uit Duitsland. De jonkies uit Nederland - Stam is 22, Schoon 19 - zagen hun opponenten veel fouten maken, maar hadden toch zes setpoinst nodig om de eerste set binnen te halen. In de tweede set liepen Borger en Sude zelfs naar een voorsprong van drie punten (14-11). „Maar toen hebben we onszelf even aangezet”,vertelde Schoon. Het was misschien te makkelijk gegaan die eerste set: Stam: „We speelden erna even te afwachtend, maar op het juiste moment hebben we gedacht ; we moeten het zelf doen en gewoon die bal erin rossen. Ik ben blij dat het gelukt is.”

In plaats van het vliegtuig pakken, mogen ze nog even blijven in Tokio. Of de winst en de derde plek in de poule een plaats oplevert in de achtste finales (zondag) of er eerst zaterdag een tussenronde volgt is voor het Oranje-koppel afwachten. Dat zal pas vrijdag blijken als alle groepswedstrijden gespeeld zijn, „We mogen in ieder geval blijven. Ik ben blij en trots dat we het geflikt hebben”, zei Schoon, wier moeder Deborah Schoon-Kadijk twee keer aan de Spelen deelnam.

Paarden eventingruiters goed door keuring

07.25 uur: De Nederlandse eventingpaarden The Quizmaster van Merel Blom uit Aalten en Champ de Tailleur van Janneke Boonzaaijer uit Renswoude zijn bij de Olympische Spelen van Tokio goed door de veterinaire keuring gekomen.

Boonzaaijer rijdt met Champ de Tailleur vrijdag, op de eerste dag van het eventing, haar dressuurproef. Blom komt op dag twee in actie met The Quizmaster. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen, met ook nog de cross en een springrubriek.

Bondscoach Andrew Heffernan kijkt met optimisme uit naar het belangrijkste onderdeel, de cross. „Het is een zeer interessante cross. Ik vind dat de ontwerper echt geweldig werk gedaan heeft dat door de bouwers super is uitgevoerd. In de cross wordt mooi gevarieerd met de afstanden. Vaak zie je dat een course designer of veel lange afstanden of veel korte afstanden neerzet, maar hier is het gevarieerd. De ruiters moeten nu meer controle en balans hebben, het is daardoor echt een test van goed rijden. De paarden zien er goed uit en hebben goed gewerkt. We zijn positief en hebben er zin in.”

Nederland is in alle drie de olympische hippische disciplines vertegenwoordigd. Het olympisch toernooi in de dressuur is al voorbij, de springruiters moeten nog in actie komen.

Polsstokhoogspringer Sam Kendricks valt af door corona

06.40 uur: Sam Kendricks, de wereldkampioen in de discipline, kan wegens een besmetting met het coronavirus niet deelnemen aan de Olympische Spelen. De 28-jarige Amerikaan legde een positieve test af, zo liet het Amerikaans Olympisch Comité weten.

Kendricks was samen met de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis de favoriet voor het goud. Hij won vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro brons. Het goud was toen voor de Braziliaan Thiago Braz da Silva.

De Australische delegatie liet onmiddellijk weten als gevolg van de situatie rond Kendricks meerdere atleten op hun kamer in afzondering te hebben gezet, in afwachting van een volgende negatieve test. Dit omdat polsstokhoogspringer Kurtis Marschall heeft getraind met de besmette Amerikaan. Volgens Australische media gaat het om 63 atleten.

Guusje Steenhuis verliest in kwartfinales en gaat naar herkansingen

06.20 uur: Guusje Steenhuis is op de Olympische Spelen in de kwartfinales uitgeschakeld. De 28-jarige Steenhuis verloor bij de laatste acht van de klasse tot 78 kilogram op straffen van de Zuid-Koreaanse Yoon Hyun-ji. Steenhuis is de nummer 5 van de wereld, Yoon staat achttien plekken lager op de ranglijst.

De Nederlandse debutante had al vrij snel twee shido’s achter haar naam staan en in de verlenging kwam daar een derde bij; einde wedstrijd. Straffen kunnen onder meer worden toegekend voor inactief judo of onnodig naar de grond duiken. Na de tweede straf van Steenhuis ondernam de Koreaanse weinig en probeerde de Nederlandse tevergeefs met agressief judo te scoren.

Eerder op de dag had Steenhuis in de achtste finales gewonnen van de Oekraïense Anastasiya Turchyn. Dat was haar eerste wedstrijd op olympisch niveau ooit.

Later op de dag komt Steenhuis in actie in de herkansingen. Ze strijdt dan met de drie andere verliezers van de kwartfinales en de twee verliezers van de halve finales om twee bronzen plakken.

Debutant Korrel direct uitgeschakeld op Olympische Spelen

05.47 uur: Michael Korrel is op de Olympische Spelen vroegtijdig uitgeschakeld. De 27-jarige judoka moest in de achtste finales van de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen de Duitser Karl-Richard Frey.

Korrel, de nummer 3 van de wereld, verloor de partij in de golden score op waza-ari. Frey, die de 24e plaats op de wereldranglijst bezet, wierp Korrel na 27 seconden in de verlenging op zijn zij.

Korrel maakte zijn debuut op de Olympische Spelen. Op de afgelopen edities van de Spelen werd Nederland in de klasse tot 100 kilogram vertegenwoordigd door Henk Grol.

Twee jaar geleden werd Korrel in Tokio derde op de WK, die op dezelfde locatie als de Spelen werden gehouden; de Nippon Budokan.

„Dit is een zware domper, dat spreekt voor zich natuurlijk”, zei Korrel (27) na zijn nederlaag. „De partij verliep prima, ik wilde hem langer maken. Ik zou het moeten terugkijken en analyseren. Hij wist aan de rechterkant een gaatje te vinden en die kans heb ik hem blijkbaar gegeven. Misschien had ik agressiever moeten zijn in het begin.”

Dressel is de nieuwe ’koning’ van de 100 meter vrije slag

05.22 uur: De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft op de Olympische Spelen het koningsnummer, de 100 meter vrije slag, gewonnen. De 24-jarige Amerikaan zegevierde in het Tokyo Aquatics Centre in 47,02 seconden, een olympisch record. Hij bleef maar net boven het wereldrecord, dat met 46,91 al twaalf jaar op naam staat van de Braziliaan César Cielo.

Dressel onttroonde Kyle Chalmers in een rechtstreeks gevecht. De 23-jarige Australiër, die vijf jaar geleden in Rio het goud pakte op de 100 vrij, moest in 47,08 genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Kliment Kolesnikov uit Rusland: 47,44.

De Amerikaan Robert Finke werd de eerste olympisch kampioen op de 800 meter vrije slag, een nieuw onderdeel van de Spelen. De 21-jarige Finke passeerde in de laatste meters de Italiaan Gregorio Paltrinieri, die vrijwel de hele race op kop had gelegen. De Amerikaan tikte als eerste aan in 7.41,87, de Italiaan werd tweede. Het brons ging naar de Oekraïner Michailo Romantsjoek.

Op de 200 vlinder voor vrouwen zegevierde de Chinese Yufei Zhang in 2.03,86, een olympisch record. Zhang, die eerder zilver pakte op de 100 vlinder, bleef de Amerikaanse zwemsters Regan Smith (zilver) en Hali Flickinger (brons) voor.

BMX’sters Laura en Merel Smulders en Baauw naar halve finales

05.13 uur: Na de Nederlandse mannen hebben ook de drie Nederlandse vrouwen in het BMX’en op de Olympische Spelen van Tokio de halve finales bereikt.

Laura Smulders, winnares van brons op de Spelen van Londen, eindigde als eerste in haar heat. Haar zus Merel, debuterend op de Spelen, werd derde in haar heat. Judy Baauw, eveneens debutante in Tokio, sloot haar heat na drie runs af als tweede.

De beste vier per heat kwalificeerden zich voor de halve finales, die vrijdag worden verreden. Dan zijn ook de finales.

BMX’ers Kimmann, Van Gendt en Harmsen naar halve finales Spelen

04.37 uur: BMX’ers Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen zijn op de Olympische Spelen van Tokio doorgedrongen tot de halve finales. Daarvoor was een plaats bij de beste vier nodig in een heat met zes fietscrossers.

Kimman en Van Gendt werden respectievelijk eerste en tweede in hun heat, Harmsen eindigde in een andere startgroep als tweede achter de Fransman Joris Daudet.

De halve finales en de strijd om de medailles volgen vrijdag.

Roeister Souwer mist in Tokio finale van de skiff

03.45 uur: Roeister Sophie Souwer is er bij het olympische roeitoernooi niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde op de Sea Forest Waterway in Japan in haar halve finale als vierde achter roeisters uit Rusland, Zwitserland en China. Daarmee rest voor haar de B-finale.

Hanna Prakatsen uit Rusland won de halve finale, voor de Zwitserse Jeannine Gmelin en de Chinese Yan Jiang. Souwer finishte ruim 2 seconden achter de Chinese.

Roeiers Van Sprang en Krommenhoek winnen B-finale twee-zonder

02.20 uur: Roeiers Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek hebben bij de Olympische Spelen in Tokio de B-finale van de mannen twee-zonder gewonnen. Ze zijn daarmee in totaal als zevende geëindigd in het olympisch roeitoernooi op de Sea Forest Waterway.

Het Nederlandse duo kon woensdag niet meeliften op het succes van de mannen dubbelvier (goud), vrouwen vier-zonder (zilver), mannen dubbeltwee (zilver) en vrouwen dubbeltwee (brons). Na die recordoogst aan medailles roeiden Van Sprang en Krommenhoek hun halve finale, waarin ze als vierde eindigden en een finaleplaats misten.

Van Sprang en Krommenhoek wonnen de B-finale van de twee-zonder wel overtuigend, met meer dan 3 seconden voorsprong op de boot uit Belarus.