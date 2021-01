Dakar: minder vals spel door kleine verandering

Tim en Tom Coronel in de Dakar Rally in actie. Ⓒ Reuters

WADI AD-DAWASIR - Iedereen is eigenlijk enthousiast over deze verandering in de Dakar Rally. Nu de routebeschrijving (roadbook) niet meer aan de vooravond, maar tien minuten voor de start wordt uitgedeeld, is er minder vals spel en krijgen de navigators meer rust. Eenmaal onderweg moeten ze echter scherper zijn dan ooit.