Ereprijs voor Primoz Roglic en Jumbo-Visma

De Sloveen van Jumbo-Visma achterhaalde zijn landgenoot Tadej Pogacar, de winnaar van de Tour de France. De beste Nederlander is Mathieu van der Poel op de vierde plaats. Jumbo-Visma werd eerste in het ploegenklassement.

Roglic beleefde met onder meer de eindzege en vier ritzeges in de Vuelta, een ritzege in de Tour de France en de winst in Luik-Bastenaken-Luik een sterk wielerseizoen, dat met de slotrit van de Ronde van Spanje zondag ten einde is gekomen. De Sloveen wipte in punten ruim over zijn landgenoot Pogacar heen in het klassement, waarin de resultaten van de laatste 52 weken zijn doorberekend. Pogacar (UAE Team Emirates) won de Tour de France ten koste van Roglic. Op de voorlaatste dag nam hij in de tijdrit de gele leiderstrui over.

De Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma) staat derde op de dinsdag gepubliceerde wereldranglijst. Van Aert zegevierde in Strade Bianche en Milaan-Sanremo en greep twee ritzeges in de Tour de France. Hij leidt wel het klassement over eendaagse wedstrijden, voor Van der Poel die onder meer de Ronde van Vlaanderen won.

Het Nederlandse team Jumbo-Visma wipte over het Belgische Deceuninck - Quick-Step naar de eerste plaats op de ranglijst voor ploegen.

Anna van der Breggen eindigde dit wielerjaar als nummer 1 op de wereldranglijst van de vrouwen. De 30-jarige Van der Breggen werd Europees en wereldkampioen tijdrijden, wereldkampioen op de weg en won de Giro d’Italia. Annemiek van Vleuten staat derde in het klassement, achter de Italiaanse Elisa Longo Borghini.