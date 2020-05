Droomdebuut spits Lars Veldwijk in Zuid-Korea

De spits bezorgde zijn nieuwe werkgever Jeonbuk Hyundai Motors FC drie punten in de uitwedstrijd tegen Busan IPark: 1-2.

Veldwijk was na bijna een uur spelen in het veld gekomen bij een voorsprong van 1-0. De thuisclub kwam al snel op gelijke hoogte, maar in de extra tijd viel de bal precies voor de voeten van Veldwijk, die door de benen van de keeper raak schoot. De 28-jarige spits werd besprongen door uitzinnige ploeggenoten.

Veldwijk ontbrak vorige week vanwege een lichte blessure bij de start van de competitie. De spits ondertekende begin dit jaar een contract voor twee seizoenen bij Jeonbuk, de kampioen van Zuid-Korea. Veldwijk speelde daarvoor anderhalf jaar bij Sparta Rotterdam.

Bekijk hieronder het winnende doelpunt van de Nederlander: