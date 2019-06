Gecrashte Verstappen: ‘Genoeg onderdelen bij ons’

Het leidde tot een crash van de Limburger, terwijl even later Valtteri Bottas (Mercedes) nog harder de bandenstapel invloog.

,,Ik klaagde al mijn rondes al over de wind”, aldus Verstappen. ,,Dat was heel tricky en hielp zeker niet. De baan was ook vrij stoffig. Het was al met al niet makkelijk voor ons.”

Verstappen maakt zich ondanks de beschadigde RB15 geen zorgen over de rest van het weekend. ,,Het is gelukkig pas vrijdag en we hebben nog genoeg losse onderdelen bij ons. Net op het moment dat ik het niet wilde, verloor ik de achterkant van mijn auto in die laatste bocht. De boarding was te dichtbij, ik had meer ruimte nodig”, grapte Verstappen, die wel redelijk tevreden was met de algemene prestatie van zijn Red Bull.

,,Ik denk dat we redelijk competitief zijn. In m’n snelste ronde had ik last van verkeer, anders had ik zeker dichterbij gezeten.”

