Cyril Abiteboul helemaal weg bij Renault

Het vertrek van Abiteboul hing al enige tijd in de lucht. Aangenomen werd dat hij verder zou gaan in een andere rol, maar dat is niet het geval. Op de nu 43-jarige topman was de voorbije seizoenen veel kritiek, ook intern.

Laurent Rossi zal de nieuwe CEO worden van Alpine. Hij is daarmee verantwoordelijk voor alle auto’s, het Formule 1-team en de andere activiteiten in de autosport. Naar verwachting zal Abitebouls rol als teambaas worden ingevuld door Marcin Budkowski. Ook Davide Brivio, opgestapt als teambaas van Suzuki in de MotoGP, wordt verwacht in het management van het vernieuwde team.

Fijn traject

„Ik wil de Renault Group bedanken voor het jarenlange vertrouwen, vooral met de herlancering en de wederopbouw van het team sinds 2016”, aldus Abiteboul. „De solide basis van het raceteam in Frankrijk en England, de strategische evolutie van de sport naar een economisch duurzamer model en meer recentelijk het Alpine-project dat een hernieuwd gevoel van betekenis en dynamiek geeft, wijzen allemaal op een heel fijn traject.”

Namens Alpine rijden dit jaar Esteban Ocon en de teruggekeerde Fernando Alonso in de Formule 1.