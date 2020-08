Miljoeneninjectie voor Circuit Zandvoort

CM.com was al een van de partners van de Dutch Grand Prix, die afgelopen mei na 35 jaar weer verreden zou worden. De coronapandemie gooide echter roet in het eten. De Nederlandse organisatie hoopt nu volgend jaar een waar volksfeest los te laten barsten. Een datum in 2021 is nog niet bekend. De Formule 1-organisatie is eerst lang bezig geweest om de kalender voor dit jaar rond te krijgen.

Voor circuitdirecteur Robert van Overdijk was het een belangrijke overweging om de historische naam van de racebaan te behouden. „Dit is de laatste transformatie, zeg maar de digitale transformatie”, aldus Van Overdijk. „We hebben al een geweldige weg afgelegd met de aanpassing van de infrastructuur, alles is meer dan opgepoetst en we hebben sinds 7 juli ook officieel een Grade One-licentie.”

Die laatste licentie is nodig om een Formule 1-race te mogen organiseren.