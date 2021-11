Mysterie rond verdwenen Peng Shuai blijft, ondanks opgedoken foto’s en video’s

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde eerder deze maand de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt Peng van de aardbodem verdwenen. Chinese staatsmedia gaven een e-mail vrij die van haar hand zou zijn, maar er zijn twijfels over de authenticiteit.

De voorbije dagen bemoeien steeds meer landen en persoonlijkheden zich met haar lot, onder de hashtag #WhereisPengShuai.

Kat in armen

Vrijdagavond werden door de twitteraccount @shen_shiwei enkele foto’s van de tennisspeelster gepubliceerd. De account is van een journalist van CGTN, de internationale arm van de staatszender CCTV.

Op één van de beelden is de vrouw glimlachend te zien, met een kat in de armen in waarschijnlijk haar woning. Op de achtergrond onder meer een trofee en de Chinese vlag. Een andere foto toont een selfie van Peng Shuai met een Kung Fu panda-figuurtje, uit de gelijknamige film. Hier staat op de achtergrond een fotokader van Winnie the pooh.

’Zelf gepost’

Volgens de journalist zijn de foto’s door de speelster zelf gepost op een sociaal netwerk, om haar contacten „een goed weekend” te wensen.

In China is Twitter geblokkeerd en de zaak-Peng gecensureerd, maar er zijn wel manieren om die censuur te omzeilen.

Twijfels

Zaterdag werden er ook video’s en een foto gedeeld, waar Peng Shuai te zien is, terwijl ze aan het eten is met vrienden in een restaurant. Deze werden oorspronkelijk gepost door Hu Xijin, de hoofdredacteur van Global Times, de officiële krant van de Communistische Partij. Volgens hem werd de video zaterdag geschoten en ’had ze een diner met vrienden en haar coach’. Hij had eerder al gezegd dat ze zich ’vrij’ zou voelen en binnenkort weer in het openbaar gaat verschijnen.

WTA-voorzitter Steve Simon vindt het ’positief om haar te zien”, zo omschrijft hij het tegenover Sky. „Maar het blijft niet duidelijk of ze ook vrij en in staat is om zelf beslissingen te maken, zonder inmenging van externe factoren.”

Hij vervolgt: „De video blijft ontoereikend. Ik blijf me zorgen maken om haar gezondheid en veiligheid en dat haar aantijging van seksueel geweld onder het tapijt wordt geschoven.”