Woensdagochtend duidelijkheid of kopman van Jumbo-Visma verder kan Zinderende tweestrijd om Vuelta-zege doorboord na crash Roglic

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic passeert met hulp van een ploegmaat de finishlijn in Tomares.

AMSTERDAM - De verslagenheid was zelden zo groot bij Primoz Roglic, die opnieuw door een zware valpartij het gevecht om de eindzege in een grote ronde dreigt mis te lopen. De kopman van Jumbo-Visma liet hevig teleurgesteld zijn hoofd in zijn handen vallen, terwijl het bloed uit zijn rechterarm op zijn been gutste. Hij was - met het oog op het algemeen klassement - op weg de winnaar van de dag te worden, en rodetruidrager Remco Evenepoel opnieuw een tik uit te delen. Maar op 50 meter van de streep in Tomares sloeg andermaal het noodlot toe. „Wat er dan gebeurt, is bizar”, zei ploegleider Addy Engels.