Berusting bij Max Verstappen: ‘Komen snelheid tekort’

,,We komen snelheid tekort. We worstelen hier iets meer dan normaal, Sergio (teamgenoot Pérez, red.) haalde de laatste kwalificatiesessie niet eens. Dat ik alsnog tweede word betekent dat er nog van alles is om voor te strijden. Maar ik had natuurlijk gehoopt op meer vandaag”, aldus Verstappen.

Hamilton was logischerwijs erg blij met zijn snelste tijd. Zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand bedraagt op dit moment veertien punten. ,,Ik had last van mijn maag vanaf woensdag, maar ik heb heel goed geslapen en voel me vandaag al een stuk beter”, aldus Hamilton. ,,Vrijdag was geen makkelijke dag, ik heb tot middernacht op het circuit gezeten met de engineers. Die laatste ronde was geweldig. Ik vind het sowieso een mooi circuit, zo snel, met al die snelle bochten.”