Jakobsen ’blijft leren’ na verloren sprint

De 22-jarige sprinter van Deceuninck - Quick-Step raakte ingesloten en zag hoe de Ier Sam Bennett met overmacht won. „Jammer, maar morgen is er weer een dag”, stelde Jakobsen nuchter vast. „Als sprinter verlies je vaker dan dat je wint.”

De Gelderlander, die debuteert in de Vuelta, moest op de tweede klim van de dag lossen. Jakobsen werd door zijn ploeggenoten echter snel weer teruggebracht naar het peloton, iets wat UAE Team Emirates niet lukte met hun geloste sprinter Fernando Gaviria.

„De laatste 2 kilometer naar de finish liep naar beneden. Iets te veel wat mij betreft, want iedereen kon nu in positie blijven. Je kon bijna niet versnellen. We hadden ook de wind in de rug. Voor de echte sprinters is het dan moeilijker om naar voren te komen, het draait dan meer om het vechten voor posities dan om wie goede benen heeft. Ik zat iets te ver naar achteren. Maar goed, dit is mijn eerste grote ronde, ik blijf leren. ’C’est la vie”’, aldus Jakobsen, die dinsdag mogelijk een nieuwe kans krijgt.

