’Alles is eindig’ Wat doet bondscoach Jeroen Otter nu zijn contract afloopt?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bondscoach Jeroen Otter van de Nederlandse shorttrackers poseert tevreden in een Chinees winterzonnetje, al is zijn toekomst nog ongewis. „Ik moet er eens rustig over nadenken.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

PEKING - Jeroen Otter mag gerust de architect genoemd worden van de grote shorttracksuccessen sinds zijn aanstelling in 2010. Drie Olympische Spelen op rij werden er medailles behaald, om in Peking zijn levenswerk vervuld te zien worden met relaygoud voor de vrouwen. De fenomenale Suzanne Schulting was tevens goed voor nog een gouden plak, en ook nog zilver en brons. De bondscoach staat tevreden in een Chinees winterzonnetje, al is zijn toekomst nog ongewis. „Ik moet er eens rustig over nadenken, maar alles is eindig.”