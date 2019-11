Ajax-verdediger Schuurs spiegelt zich aan De Ligt

Schuurs, sinds dinsdag 20 jaar jong, doet zijn verhaal een dag later na de uitzege van Ajax op Lille OSC (2-0). Met veel Nederlandse journalisten om zich heen. Hij heeft nog niet gedoucht en draagt zijn wedstrijdtenue. „Nee, ik wilde dit shirt niet ruilen”, bekent hij. „Deze is voor mij.”

Een belangrijke wedstrijd in mijn loopbaan. Zo blikte de Limburger vooruit op de vijfde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League. Joël Veltman moest nog een schorsing uitzitten. Eindelijk kreeg Schuurs weer eens een kans. „Ik denk dat ik tevreden mag zijn”, blikt hij terug. „Dit is het niveau dat ik minimaal iedere week moet gaan halen.”

Bedankje van André Onana

Schuurs speelde met flair en stond steeds goed opgesteld. Hij profiteerde met strakke passes van zijn uitstekende traptechniek. De watervlugge Jonathan Ikoné dacht de oud-aanvoerder van Fortuna Sittard in een lange sprint te kloppen. Tevergeefs, want Schuurs won het duel. Doelman André Onana sprintte naar zijn onervaren ploeggenoot toe om hem te bedanken. Net een beetje zoals keeper Gianluigi Buffon zich dinsdagavond over De Ligt ontfermde na zijn geslaagde ingreep.

„Zoiets geeft vertrouwen”, weet Schuurs. „Het ging lekker. Ik heb geen overtreding nodig gehad. De wisselwerking met Martínez verliep ook goed, al blijft het lastig communiceren”, zei hij over de Argentijnse vervanger van de geschorste Blind. „Maar we deden dat in het Engels.”

"Ik ben blij dat ze me niet hebben verhuurd"

Verhuur

Schuurs debuteerde al op zijn zestiende in de hoofdmacht van Fortuna Sittard en droeg daar een jaar later de aanvoerdersband. Vorig jaar merkte de centrale verdediger bij Jong Ajax dat hij nog veel moest leren. „Maar ik ben blij dat ze me niet hebben verhuurd”, vertelt de zoon van een tophandballer die in korte tijd zes kilo aan spierkracht heeft gewonnen.

Joël Veltman

In het begin van het huidige voetbaljaar kreeg hij wel een serieuze kans van trainer Erik ten Hag. De keus viel uiteindelijk op Joël Veltman, maar dat kan de komende weken ook veranderen. „Joël heeft het heel goed gedaan”, zegt Schuurs. „Ik hoop dat hij het goed blijft doen, want dat is goed voor Ajax. Maar ik wil het de trainer nog lastiger maken. De coach moet uiteindelijk bepalen wie de beste is. Maar ik ben wel opgelucht over deze wedstrijd. Ik heb laten zien dat ik ook dit aan kan.”