Red Bull-baas Helmut Marko: ’Max vliegt, Mercedes doet grappige dingen’

De grote baas van het autosportproject van Red Bull is zeer optimistisch gestemd over de titelrace. „Dit was een geweldige overwinning van Max. Hij vliegt dit jaar. We hebben de race in feite makkelijk gecontroleerd”, aldus Marko, getogen in een schoon overhemd na volledig te zijn natgespoten op het podium.

„Komend weekeinde racen we hier weer en het enige dat dan anders is, zijn de banden. Die zijn dan wat zachter dan nu. En dat zou ons nog beter gezind moeten zijn. Vandaag hadden we veel minder last van degradatie van de banden dan beide Mercedes-coureurs. Het is duidelijk dat wij een pakket van chassis en motor hebben waarmee we Mercedes kunnen uitdagen. Er komen echt nog wel circuits waar zij sterk zullen zijn, maar komende week zouden we in dezelfde positie moeten zitten. Met een beetje geluk gaan we met 25 punten voorsprong richting de race erop in Silverstone.”

Grappige dingen Mercedes

Voor Marko was het altijd een grote droom om van Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken. Dat is weliswaar niet gelukt, maar dit jaar ziet het er steeds beter uit. „We hebben geleerd van onze fouten. Mercedes maakte vorig jaar zo’n stap met de motor, maar Honda heeft dit jaar gereageerd. Wat krachtbron betreft zijn we min of meer gelijkwaardig. Ook de auto zelf is nu vanaf dag één competitief.”

Marko begint te grijnzen als hij wordt geconfronteerd met de strijd met Mercedes, die ook buiten de baan in volle gang is. „Ze doen grappige dingen, om beleefd te blijven. Ze klagen over onze achtervleugel, over onze pitstops en over van alles en nog wat. Als Mercedes het zelf niet doet, gebruiken ze een team als Aston Martin er wel voor. Wij focussen ons op het racen en proberen ervoor te zorgen dat niets ons stopt. Mercedes mist nu hun voordeel van 50 pk dat ze zeven jaar hebben gehad. Maar de snelste auto op het rechte stuk was nu de McLaren, mét een Mercedes-motor. Deze situatie zijn ze bij Mercedes niet gewend.”

