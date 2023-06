Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Breuer keert als assistent-trainer terug bij Excelsior

18:36 uur Michel Breuer keert komend seizoen terug bij Excelsior. De voormalige verdediger gaat als assistent van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen aan de slag bij het eerste elftal.

De 43-jarige Breuer begon zijn loopbaan als profvoetballer bij Excelsior. Hij speelde later ook voor sc Heerenveen, NEC en Sparta Rotterdam. Afgelopen seizoen was Breuer assistent-trainer bij De Graafschap.

Zwiterse commissie: WK in Qatar was niet klimaatneutraal

18:24 uur Wereldvoetbalbond FIFA heeft ten onrechte beweerd dat het WK in Qatar klimaatneutraal was. Dit is de conclusie van de Zwitserse Integriteitscommissie (SLK), die klachten uit meerdere landen gegrond acht.

De FIFA schatte de uitstoot rond het WK op 3,63 miljoen ton CO2. Onder meer de Zwitserse klimaatalliantie vond dit te laag omdat er geen rekening zou zijn gehouden met shuttlevluchten tijdens het WK. De FIFA had beloofd dat ze een hogere uitstoot zou compenseren. De wereldvoetbalbond kan vooralsnog niet aantonen dat dit is gebeurd, stelt de SLK, die de FIFA ook aanraadt om zich in de toekomst van dergelijke uitspraken te onthouden als ze niet kloppen. De FIFA laat in een reactie weten dat ze er alles aan doet om de impact van grote toernooien op milieu en mens zo laag mogelijk te houden.

De SLK is een zelfregulerende instantie voor de communicatiewereld. Ze voldoet aan de eisen van de Internationale Kamer van Koophandel ICC. SLK kan aanbevelingen doen, maar geen straffen opleggen.

AS Roma moet aanvaller Abraham lang missen

17:42 uur AS Roma moet Tammy Abraham lang missen. De 25-jarige spits is aan de kruisband van zijn linkerknie geopereerd. Hij moet lang revalideren.

Abraham viel zondag geblesseerd uit tijdens het laatste competitieduel met Spezia. Volgens verschillende media had hij de kruisband van zijn linkerknie gescheurd. Maar AS Roma heeft dat nooit bevestigd. Bij AS Roma staan ook de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp onder contract.

Het elftal van trainer José Mourinho schakelde afgelopen seizoen Feyenoord uit in de kwartfinale van de Europa League. AS Roma reikte tot de finale en verloor die na strafschoppen van Sevilla.

Al 16 arrestaties voorafgaand aan finale Conference League

17:22 uur De politie in Praag heeft woensdagmiddag voorafgaand aan de finale van de Conference League al zestien voetbalfans opgepakt. Dat gebeurde nadat een groep in het zwart geklede supporters van Fiorentina aanhangers van West Ham United aanvielen. Volgens de autoriteiten zijn er drie gewonden gevallen.

Op beelden is te zien hoe er vuurpijlen werden afgestoken en er in een bar met tafels werd gegooid in het centrum van de hoofdstad van Tsjechië. Ook werd een politieagent aangevallen.

De wedstrijd in Praag begint om 21.00 uur.

Oud-voetballer Rebrov bondscoach Oekraïne

Serhiy Rebrov is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Oekraïne. De voormalig speler van Dinamo Kyiv en Tottenham Hotspur heeft een contract ondertekend tot en met het WK van 2026, meldt de Oekraïense voetbalbond.

De 49-jarige Rebrov neemt de taken over van interim-coach Roeslan Rotan. Die had het elftal onder zijn hoede sinds februari, toen het contract van bondscoach Oleksandr Petrakov was verlopen.

De eerste wedstrijd van Rebrov is de vriendschappelijke interland tegen Duitsland op 12 juni. Daarna speelt Oekraïne nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Malta.