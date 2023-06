Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oud-voetballer Rebrov bondscoach Oekraïne

Serhiy Rebrov is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Oekraïne. De voormalig speler van Dinamo Kyiv en Tottenham Hotspur heeft een contract ondertekend tot en met het WK van 2026, meldt de Oekraïense voetbalbond.

De 49-jarige Rebrov neemt de taken over van interim-coach Roeslan Rotan. Die had het elftal onder zijn hoede sinds februari, toen het contract van bondscoach Oleksandr Petrakov was verlopen.

De eerste wedstrijd van Rebrov is de vriendschappelijke interland tegen Duitsland op 12 juni. Daarna speelt Oekraïne nog EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië en Malta.