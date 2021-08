Red Bull-teambaas Christian Horner baalt: ’Hier moet de FIA naar kijken’

Op Silverstone was er de keiharde crash van Max Verstappen. Twee weken later viel Sergio Pérez in Hongarije uit na een mispeer van Valtteri Bottas. Ook de auto van Verstappen liep veel schade op.

Daarnaast werd duidelijk dat de Honda-motor van Pérez eveneens afgeschreven lijkt te kunnen worden. Verstappen was in Boedapest al toe aan zijn derde krachtbron, omdat de Japanse leverancier na de kwalificatiesessie een scheur ontdekte, veroorzaakt door die klapper in Engeland. Bij meer dan drie gebruikte motoren krijgt een coureur een gridstraf.

Horner gaat er niet vanuit dat Verstappen en Pérez die sanctie dit jaar gaan ontlopen. „Die kans lijkt me heel klein”, aldus de teambaas. „Dit is de harde kant van het racen. Valtteri schatte het verkeerd in, en schakelde beide auto’s van ons uit. Daar zal Mercedes wel blij mee zijn… Hij heeft een gridstraf van vijf plekken gekregen voor de volgende race op Spa-Francorchamps, maar op dat circuit heeft hij dat na een paar rondjes wel weer hersteld. Dit is heel frustrerend. De laatste weken hebben we enorm veel pech.”

Max Verstappen vlak voor de start van de chaotisch verlopen GP van Hongarije. Ⓒ AP

Extra zuur voor Red Bull is het budgetplafond van 145 miljoen dollar, dat dit jaar is geïntroduceerd in de Formule 1. „Maar dit is niet waar die cap voor is. Wij betalen de prijs ervoor, terwijl het incidenten zijn waar we niets aan kunnen doen. Voor Honda is dit ook frustrerend, want het ligt niet aan de betrouwbaarheid van hun motoren. Wat het budgetplafond betreft zal de FIA hier echt naar moeten kijken, want wij zijn nu de dupe. Maar andere teams kunnen daar ook last van krijgen.”

Horner was nog enigszins blij dat Hamilton ’slechts’ als derde eindigde in Boedapest. „Gelukkig maakte Mercedes een blunder met de strategie”, doelt hij op het feit dat de regerend wereldkampioen niet direct de pitstraat indook voor droogweer-banden voor de herstart. „Daarnaast hield Fernando Alonso Lewis goed op, het leek wel alsof hij ook voor Red Bull reed. We zullen blijven vechten. De voorbije weken heb je gezien dat het snel kan omdraaien.”