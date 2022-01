Video: Twee wereldgoals Andy Carroll afgekeurd

De aanvaller van Reading, die ooit het shirt droeg van Newcastle United en Liverpool, tekende dinsdagavond in de Championship tegen Fulham voor twee prachtdoelpunten. Eerst scoorde de 33-jarige Carroll uit een schitterende omhaal. Even later knalde hij raak na een volley van een metertje of 25.

Twee wereldgoals die in de ogen van de scheidsrechter niet op genade konden rekenen. In beide gevallen stond Carroll buitenspel en telden ze niet mee.

Het werd trouwens helemaal een zuur avondje voor Carroll en zijn ploeggenoten. Op eigen veld ging Reading met maar liefst 7-0 onderuit tegen Fulham.