Alle feiten op een rij: Ajax klopt APOEL

Edson Alvarez loopt juichend weg na zijn treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax mag weer aan de Champions League deelnemen. De halve finalist van vorig jaar won voor eigen publiek van APOEL Nicosia (2-0). Dat was ruim voldoende na het gelijkspel van vorige week in Cyprus (0-0). Bekijk hier de statistieken of lees het live verslag terug.