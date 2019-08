Live Extra: 2-0 Ajax afgekeurd

Volg het treffen van tot minuut middels uitgebreide statistieken en via onderstaand Twitter-verslag:

Het elftal van trainer Erik ten Hag speelt in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA niet alleen om minimaal 40 miljoen euro. Ajax, vorig jaar nog halvefinalist, strijdt ook om prestige. Plaatsing voor het miljardenbal hoopt Ten Hag te realiseren met onder meer Edson Alvarez en Klaas-Jan Huntelaar in de basis.

Ajax stelde vorige week teleur met een gelijkspel op Cyprus (0-0). „We hebben zeker in de tweede helft niet goed gespeeld”, erkende Ten Hag. „Maar de uitslag is niet slecht. We moeten het nu afmaken.”

Ten Hag mist de geblesseerde Donny van de Beek en geschorste Noussair Mazraoui. De coach van Ajax zocht de afgelopen dagen op de training vooral naar de beste bezetting van zijn middenveld, waar het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne zich nog steeds laat voelen. Om die reden oefende de Mexicaanse aanwinst Edson Álvarez de afgelopen dagen op de training als middenvelder.