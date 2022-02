VIDEO Skiester ziet olympische droom in rook opgaan door opduikende official

De 20-jarige Vukadinova had niet per se veel ambities op haar eerste Winterspelen, maar ze wilde wel zo snel mogelijk naar beneden skiën. Tot ze plotseling een official, die een metalen voorwerp van de piste wilde halen, voor haar neus zag verschijnen en daardoor een poortje miste.

De Bulgaarse kreeg wel een herkansing en finishte de eerste run als 49e, op bijna acht seconden van de latere olympische kampioene Petra Vlhova. Vukadinova haalde echter de uitslag niet, omdat ze de finish niet haalde bij haar tweede run, waarna ze haar emoties de vrije loop liet op Instagram.

„Ik kan nog altijd niet geloven wat er gebeurd is”, stelt ze. „Eerst en vooral: ik ben zeer emotioneel op dit moment. Ik kan niet beschrijven hoe ik mezelf voelde na die eerste run. Ik dacht: waarom ik? Waarom kon dit niet gebeuren bij meiden uit de top 30? Zou het zelfs überhaupt bij een van hen kunnen gebeuren? Is het wel eerlijk allemaal? Ik ken het antwoord niet op die vragen.”

Vukadinova ging met een blessure aan haar hand naar beneden en was daardoor best tevreden met haar prestatie op de slalom. Maar ze blijft met grote frustraties zitten na het voorval.

„Ik weet dat ik uit een klein skiland kom en dat ik een herkansing kreeg”, klinkt het. „Maar iedereen weet dat dit niet hetzelfde is. Zeker niet als je naar beneden moet skiën, de lift moet pakken, opnieuw moet afdalen naar de start en dan meteen weer moet vertrekken. Ik ben misschien geen topper, maar ik werk even hard. Verdien ik dan geen eerlijke kans? Ik ben zwaar teleurgesteld en kan niet geloven dat dit is voorgevallen op de Olympische Spelen. Ik ben al blij dat ik geen been brak toen.”