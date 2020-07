Formule 1-circus in Oostenrijk zonder circus

Ⓒ Reuters

Spielberg - Geen overvolle campings en geen tienduizenden fans in het oranje, maar wél een tot op het bot gemotiveerde Max Verstappen. Het Formule 1-seizoen start in een surrealistische setting in het Oostenrijkse Spielberg. Aan het enthousiasme van coureurs en teams, die na maanden wachten eindelijk los kunnen gaan, doet het evenwel niets af.