Herbeleef: Oranje na verlenging uitgeschakeld door Spanje op WK

Voor de Nederlandse voetbalsters is het WK in Australië en Nieuw-Zeeland voorbij. De ploeg van bondscoach Andries Jonker verloor in de kwartfinales na verlenging met 2-1 van Spanje. Oranje bereikte vier jaar geleden op het WK in Frankrijk nog de finale, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk waren.

Spanje viert, Oranje treurt. Ⓒ Soccrates