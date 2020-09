Vader Messi over toekomst Lionel bij Barcelona: ’moeilijk, moeilijk’

Jorge Messi wilde woensdagochtend op het vliegveld niets zeggen over zijn cruciale gesprek met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van de Spaanse voetbalgrootmacht. „Ik weet niets, jongens”, sprak hij tegen de verzamelde pers voordat hij snel vertrok.

De naam van Messi wordt in verband gebracht met onder meer Manchester City, maar Jorge Messi stelde dat er nog geen contact is geweest met de club waar Pep Guardiola trainer is. Jorge Messi: „Er is nog niets rond. Ik heb niet met Pep gepraat. Ik heb nog niemand gesproken.”

Messi wil transfervrij vertrekken bij Barcelona en weigert de training te hervatten. De club van de nieuwe trainer Ronald Koeman wil hem echter houden aan zijn contract, dat tot medio 2021 doorloopt. Anders eist Barcelona de vastgelegde afkoopsom van 700 miljoen euro op. Het hoogopgelopen geschil draait mogelijk uit op een arbitragezaak bij wereldvoetbalbond FIFA en eventueel later bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Lionel Messi Ⓒ HH/ANP

Volgens de laatste berichten vanuit Spanje zou de in het nauw gedreven preses Bartomeu een contractverlenging willen voorstellen, waardoor de Argentijnse sterspeler tot 2023 aan de club verbonden zou blijven.

„Koeman wint het nooit van de grote vedette en al helemaal niet van Lionel Messi”, zegt Valentijn Driessen in een nieuwe aflevering van voetbalpodcast Kick-off.