AZ niet akkoord met straf voor Dani de Wit

De aanklager betaald voetbal stelde een schorsing voor van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. De nummer 10 van AZ werd zondag in het met 2-1 gewonnen competitieduel met FC Volendam al snel van het veld gestuurd met een rode kaart.

Scheidsrechter Joey Kooij trok rood voor een tackle van De Wit op de benen van Volendam-spits Robert Mühren, in de buurt van de zijlijn. Met tien man wist AZ de wedstrijd wel te winnen.

De ploeg van trainer Pascal Jansen staat op de derde plaats in de Eredivisie, vlak achter Ajax en PSV. AZ speelt zondag in Waalwijk tegen RKC en sluit zes dagen later in Eindhoven de eerste seizoenshelft af tegen PSV. De Eredivisie ligt daarna tot begin januari stil vanwege het WK in Qatar.

AZ laat de tuchtcommissie de zaak nu behandelen. De Alkmaarders hopen dat De Wit op 12 november tegen PSV kan meedoen.