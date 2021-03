Anish Giri deelt tik uit aan Rus én pakt dikke prijzenpot

Premium Sport

Jan Timman roemt Jorden van Foreest: ’Het was spectaculair’

De Nederlandse schaakwereld is in extase, sinds Jorden van Foreest zondag het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee won. Voor landgenoot Jan Timman (69), die in de vorige eeuw jarenlang te boek stond als een van de beste schakers ter wereld, was de eindzege van de 21-jarige Groninger extra bijzo...