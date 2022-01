Botic van de Zandschulp dendert door op Australian Open

Van de Zandschulp begon matig en werd in de eerste set al rap gebroken door de ervaren Fransman. De geslepen Gasquet liet de Nederlander foutjes maken, waardoor hij zijn opponent nimmer kon breken (ondanks wel drie breekpunten) in het eerste bedrijf. Vooral de backhands van Van de Zandschulp waren vaak niet scherp genoeg of juist té scherp: 6-4.

De tweede set begon voor hem een stuk beter: hij wist Gasquet direct te breken. De Fransman kreeg echter meteen daarna kansen om terug te breken, maar enkele sterke punten van Van de Zandschulp gingen dat onheil tegen. Niet veel later plaatste de in Wageningen geboren tennisser nog een break: 4-0. Gasquet was zijn momentum helemaal kwijt, terwijl het bij zijn opponent uit Nederland begon te lopen: 6-0 in de tweede set.

Opgave Gasquet

Van de Zandschulp denderde door en kwam na weer een break rap op 4-0. Tien games op rij won hij dan ook. Het was ook duidelijk dat de Fransman allesbehalve nog vrij kon bewegen. Hij zag zich dan ook genoodzaakt om op te geven. Hierdoor plaatste Van de Zandschulp zich voor de derde ronde in Melbourne.

Gasquet, die in de vorige ronde zijn als 29e geplaatste landgenoot Ugo Humbert had verslagen, is de voormalig nummer 7 van de wereld. Hij is op 35-jarige leeftijd afgezakt naar plek 81. In aanloop naar het toernooi testte hij positief op corona.

Medvedev of Kyrgios?

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse tennisser in de derde ronde van de Australian Open sinds 2011. Elf jaar geleden wist Robin Haase door te dringen tot de laatste 32. In 2011 slaagde Haase er niet in de vierde ronde te bereiken in Melbourne. Hij verloor toen in de derde ronde van de Amerikaan Andy Roddick.

De derde ronde gaat wel een taaie klus worden. Dan mag de Wageninger het gaan opnemen tegen de winnaar van het duel Daniil Medvedev vs. Nick Kyrgios. Vorig jaar verloor de Nederlander op de US Open in de kwartfinales van Medvedev, die het grandslamtoernooi vervolgens ook op zijn naam schreef.