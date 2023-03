Lewis Hamilton verder zonder steun en toeverlaat Angela Cullen

„Angela heeft zeven jaar aan mijn zijde gestaan en me er continu toe aangezet de beste versie van mezelf te zijn. Door haar ben ik een sterkere atleet en een beter mens geworden. Angela gaat nu andere dromen najagen.”

"Lewis, je bent de beste ooit. Het was mij een eer en een genoegen"

Cullen maakte in 2016 haar entree in de Formule 1, als opvolger van Hamiltons Finse mentor Aki Hintsa, die dat jaar overleed. De Nieuw-Zeelandse miste zelden een race. „Ik ben zo dankbaar en gezegend voor deze ongelooflijke tijd in de autosport”, aldus de 48-jarige Cullen, die zelf ook een verleden heeft als topsporter. Tussen haar 15e en 21e was ze actief als hockeyinternational.

Cullen ziet het als een voorrecht dat ze mocht samenwerken met Hamilton, met wie ze vier van diens zeven wereldtitels won. „Lewis, je bent de beste ooit. Het was mij een eer en een genoegen. Ik ben zo trots op jou en alles wat je hebt bereikt.”

’Volgend avontuur’

Cullen is nu ’op weg naar een volgend avontuur’, zo zegt ze, al vertelt ze niet wat ze precies gaat doen. „In ieder geval bedankt voor alles, Ang”, besluit Hamilton. „Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft.”

In het verleden was Cullen werkzaam voor de Britse atletiekbond. Ze begeleidde onder meer de 4x100 meter estafetteploeg, die tijdens de tijdens Olympische Spelen van 2004 in Athene goud pakte.