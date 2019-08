Feyenoord tegen Tbilisi in derde voorronde

Tbilisi won donderdag in eigen stadion met 3-0 van het Azerbeidzjaanse Qabala. De uitwedstrijd had de Georgische ploeg ook al gewonnen, met 2-0.

Dinamo Tbilisi, vorig seizoen als tweede geëindigd, kent een goed seizoen in de Georgische competitie. Na 21 wedstrijden gaat Dinamo aan de leiding met één punt voorsprong op de regerend landskampioen Saburtalo Tbilisi. De laatste zeven competitiewedstrijden won Dinamo allemaal. Ook in de vier Europa League-duels tot nu toe werden vier zeges geboekt.

De ploeg van trainer Jaap Stam speelt eerst in De Kuip op 8 augustus. Een week later volgt de return in Tbilisi. De winnaar moet in de play-offs een ticket afdwingen voor de groepsfase van de Europa League.