Feyenoord tegen Tbilisi, PSV naar Noorwegen

Tbilisi won donderdag in eigen stadion met 3-0 van het Azerbeidzjaanse Qabala. De uitwedstrijd had de Georgische ploeg ook al gewonnen, met 2-0.

Dinamo Tbilisi, vorig seizoen als tweede geëindigd, kent een goed seizoen in de Georgische competitie. Na 21 wedstrijden gaat Dinamo aan de leiding met één punt voorsprong op de regerend landskampioen Saburtalo Tbilisi. De laatste zeven competitiewedstrijden won Dinamo allemaal. Ook in de vier Europa League-duels tot nu toe werden vier zeges geboekt.

De ploeg van trainer Jaap Stam speelt eerst in De Kuip op 8 augustus. Een week later volgt de return in Tbilisi. De winnaar moet in de play-offs een ticket afdwingen voor de groepsfase van de Europa League.

PSV

PSV neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Noorse FK Haugesund. De ploeg verloor weliswaar in Oostenrijk met 2-1 van Sturm Graz, maar had het eerste duel op eigen veld met 2-0 gewonnen.

Sturm Graz had de opgelopen schade na 48 minuten hersteld. De thuisploeg was na een kwartier op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Niklas Sandberg. Kort na rust zorgde Ivan Ljubic voor de 2-0. Maar in de 69e minuut was het Kevin Martin Krygard die de Noren de zo belangrijke treffer bezorgde. Graz moest opeens nog twee keer scoren en slaagde daar niet in.

Haugesund, afkomstig uit de gelijknamige plaats aan de westkust, eindigde vorig jaar als vierde in de Noorse competitie. Dit jaar bezet de ploeg van coach Jostein Grindhaug halverwege het seizoen de achtste plaats. PSV belandde in de kwalificaties voor de Europa League nadat het dinsdag door FC Basel werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League.