David Villa kondigt pensioen aan

„Ik ben voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan”, verklaarde de Spanjaard op een persmoment. „Het is het resultaat van gesprekken met familie en vrienden. Ik wilde niet doorgaan tot ik op een moment gedwongen werd te stoppen. Maar dit is geen afscheid. Ik blijf op een andere manier bijdragen aan deze prachtige sport.”

Villa speelde bij onder meer Valencia, FC Barcelona en Atlético Madrid. Sinds december vorig jaar staat hij in Japan onder contract bij Kobe. Als international is Villa de topschutter aller tijden van Spanje. Hij scoorde 59 keer in 98 interlands en werd met Spanje twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en één keer wereldkampioen (2010).