Wie gaat? Wie komt? Telesport houdt de belangrijkste transfers, opvallendste deals en afgeronde overgangen bij in de transfercarrousel.

FC Twente laat oog vallen op Michel Vlap

18.33 uur: Voor de vacante positie van aanvallende middenvelder heeft FC Twente het oog laten vallen op Michel Vlap. De ex-speler van SC Heerenveen is bij Anderlecht op een zijspoor terecht gekomen en werd afgelopen seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld. Als Vlap niet verkocht wordt en daarmee opnieuw in aanmerking komt voor verhuur, dan ziet FC Twente in hem een belangrijke kandidaat voor de nummertienpositie. Eerder was Jurgen Ekkelenkamp het voornaamste target om het middenveld te versterken, maar een verhuur is geen reële optie nu de Ajacied afstevent op een definitief vertrek uit Amsterdam. Hertha BSC is voor hem in de markt. Behalve FC Twente heeft ook PEC Zwolle interesse getoond in Vlap.

FC Twente roerde zich deze zomer al flink op de transfermarkt. Zo versterkte de club uit Enschede zich al met Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Manfred Ugalde (gehuurd van Manchester City), Lars Unnerstall (PSV), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) en Giovanni Troupée, terwijl Kik Pierie en Luka Ilic opnieuw gehuurd zijn van respectievelijk Ajax en Manchester City en de vorig seizoen al gehuurde Vaclav Cerny door FC Twente definitief is overgenomen van FC Utrecht. Overigens is Lukoki direct na zijn komst ernstig geblesseerd geraakt aan zijn knie, waardoor hij dit seizoen naar verwachting niet in actie zal komen.

Arsenal neemt international White over van Brighton

17.33 uur: Arsenal neemt Ben White over van Brighton & Hove Albion. De 23-jarige verdediger ondertekende een meerjarig contract bij de Londense voetbalclub.

Volgens Britse media betaalt Arsenal 50 miljoen pond (bijna 59 miljoen euro) voor White, die kort voor de start van het EK aan de selectie van Engeland werd toegevoegd als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Trent Alexander-Arnold.

White deed afgelopen seizoen 36 van de competitiewedstrijden mee bij Brighton, allemaal als basisspeler.

Eljero Elia na één jaar weg bij FC Utrecht

16.07 uur: Het contract van Eljero Elia bij FC Utrecht wordt niet verlengd. De 34-jarige vleugelaanvaller, die vorige zomer met hoge verwachtingen werd binnengehaald in de Domstad, kwam uiteindelijk tot 23 optredens en twee doelpunten.

„Laat ik vooropstellen dat we bij FC Utrecht veel respect hebben voor de speler én de mens Eljero Elia”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Hij heeft het afgelopen seizoen zowel op voetbalvlak als privé flinke tegenslagen en grote uitdagingen gekend en is met die situaties als een echte professional omgegaan. Helaas is de samenwerking niet geworden wat we er allebei vooraf van gehoopt hadden.”

„Dit seizoen is het perspectief voor mij veranderd. Daarover is de club eerlijk naar mij geweest en dat waardeer ik. Ik ga nu bekijken waar mijn toekomst ligt”, aldus Elia.