Transfercarrousel: Manchester United rondt transfer Varane af

Wie gaat? Wie komt? Telesport houdt de belangrijkste transfers, opvallendste deals en afgeronde overgangen bij in de transfercarrousel.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

Manchester United rondt transfer Varane af

14.42 uur: Kort voor de aftrap van het competitieduel met Leeds United heeft Manchester United de komst van verdediger Raphaël Varane officieel bevestigd. De komst van de Franse international van Real Madrid zat er al weken aan te komen, maar nu zijn alle papieren in orde. Varane (28) tekende een contract voor vier jaar bij de club uit de Premier League.

Varane won met Real Madrid de afgelopen jaren vier keer de Champions League en drie Spaanse titels. De Madrilenen hadden hem in de zomer van 2011 overgenomen van Racing Lens. Met Frankrijk werd hij in 2018 in Rusland wereldkampioen. De verdediger is 79-voudig international. Volgens Britse media heeft ManUnited zo’n 40 miljoen euro betaald aan Real Madrid.

„Ik krijg hier de kans in de Premier League te spelen”, tekende de club op uit de mond van Varane. „Dit aanbod kon ik niet naast mij neerleggen. Ik wil nog veel bereiken in mijn carrière en maak nu deel uit van een team met veel topspelers. Ik heb al met coach Ole Gunnar Solskjaer gesproken en zag de ploeg de afgelopen jaren telkens progressie maken. Ik wil in de geschiedenisboeken van deze prachtige club terechtkomen.”

Sevilla haalt Argentijnse verdediger Montiel

10:16 uur Sevilla heeft zich versterkt met de Argentijnse vleugelverdediger Gonzalo Montiel. De 13-voudig international is afkomstig van River Plate, de topclub uit Buenos Aires.

Montiel (24) was begin juli nog basisspeler in de door Argentinië gewonnen finale tegen rivaal Brazilië in de strijd om de Copa América. Hij speelde zijn hele loopbaan voor River Plate. Met zijn overgang naar de Zuid-Spaanse club, waarvoor onder meer Luuk de Jong uitkomt, zou zo’n 11 miljoen euro gemoeid zijn. Montiel heeft een contract voor drie jaar ondertekend.

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

Newcastle United neemt Willock definitief over van Arsenal

18:31 uur Newcastle United heeft Joe Willock definitief overgenomen van Arsenal. De 21-jarige middenvelder speelde sinds begin dit jaar al op huurbasis in Newcastle.

Vorig seizoen kwam Willock in veertien duels in de Premier League tot acht doelpunten. De Engelse jeugdinternational evenaarde een record van clubicoon Alan Shearer door in zeven opeenvolgende wedstrijden te scoren.

Newcastle United begint het seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen West Ham United.

Fortuna Sittard contracteert Luxemburgse middenvelder

12.07 uur: Fortuna Sittard heeft Ryan Johansson gecontracteerd. De 20-jarige middenvelder uit Luxemburg wordt voor een jaar gehuurd van het Spaanse Sevilla, dat uitkomt in La Liga.

Technisch manager Sjoerd Ars zegt dat zich een mooie kans voor Fortuna voordeed. „We hebben met Sevilla een hele goede deal kunnen sluiten, waarvan alle partijen profiteren. Ryan is een getalenteerde middenvelder die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is goed geschoold in meerdere landen en bij verschillende topclubs. Wij geven hem de kans op ’vlieguren’ in de Eredivisie.”

Nainggolan verkiest Royal Antwerp boven Besiktas

08.57 uur: Het gaat dan toch gebeuren: Radja Nainggolan vliegt vrijdag naar Antwerpen om zijn handtekening te zetten onder een tweejarig contract bij Royal Antwerp, meldt Het Nieuwsblad.

Eerder deze week bedankte Nainggolan nog vriendelijk voor The Great Old. Het Turkse Besiktas had immers een veel beter financieel voorstel gedaan aan de 33-jarige ex-Rode Duivel, die ook nog een heleboel aanbiedingen uit Italië en het Midden-Oosten achter de hand hield. Antwerp leek aanvankelijk het loon dat Besiktas bood nooit te kunnen evenaren.

Maar donderdagavond heeft Antwerp bij monde van voorzitter Paul Gheysens zijn eigen voorstel gevoelig verhoogd. Er is sprake van een riante tekenbonus waardoor Radja bij Antwerp ook om en bij de 4 miljoen euro op twee jaar zou kunnen verdienen. Bij Besiktas zou het totaalplaatje nog steeds hoger uitkomen, maar Nainggolan verkiest Antwerp boven de Turkse landskampioen.

De overstap van Nainggolan naar Antwerp ligt in de koekenstad uiteraard heel gevoelig: Radja Nainggolan is ex-jeugdspeler en huidig ambassadeur van aartsrivaal Beerschot. Dit weekend zou de deal helemaal beklonken moeten zijn.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS

Middenvelder Duarte van Sparta naar Fortuna

19.43 uur: Fortuna Sittard heeft de selectie kort voor de start van het nieuwe voetbalseizoen aangevuld met Deroy Duarte. De 22-jarige middenvelder komt over van Sparta Rotterdam, waar hij een aflopend contract had. Duarte ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen bij zijn nieuwe werkgever.

Duarte is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en debuteerde in 2017 voor het eerste elftal. In totaal speelde de voormalig jeugdinternational 115 wedstrijden waarvan 29 in het afgelopen seizoen.

„We zijn erg blij dat we ons hebben kunnen versterken met Deroy. Hij had meerdere mogelijkheden, ook financieel interessantere, maar koos uiteindelijk toch voor ons. Dat zegt wat over zijn karakter en motivatie om beter te worden. Met zijn kwaliteiten geeft hij ons nog meer mogelijkheden op het middenveld en we zijn ervan overtuigd dat hij zichzelf dit jaar bij ons nog verder door zal gaan ontwikkelen”, zegt Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna.

FC Twente versterkt zich met Denilho Cleonise

19.32 uur: FC Twente versterkt zich met Denilho Cleonise. Het vastleggen van de proefspeler had heel wat voeten in aarde, omdat Genoa moeilijk deed. Maar als de ex-Ajacied medische keuring goed doorstaat dan tekent hij voor twee jaar plus twee optiejaren in Enschede.

Glenn Bijl vertrekt bij FC Emmen

19.08 uur: Glenn Bijl vertrekt bij FC Emmen. De vleugelverdediger heeft overeenstemming bereikt met Krylya Sovetov Samara uit Rusland. Op de medische keuring na is de overgang van Bijl helemaal rond. Bijl is na de Peruviaan Sergio Peña de tweede die een transfer naar het buitenland maakt. Peña heeft getekend bij het Zweedse Malmö.

Bielsa ondertekent nieuw contract en blijft bij Leeds

19.05 uur: Marcelo Bielsa blijft trainer van Leeds United. De Argentijn bereikte kort voor de start van de competitie eindelijk een akkoord met de clubleiding over een contract voor komend seizoen. Leeds begint het nieuwe seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Manchester United.

De 66-jarige Bielsa begint aan zijn vierde seizoen bij Leeds. Afgelopen seizoen eindigde de club als negende op het hoogste niveau.

RKC Waalwijk huurt El Bouchataoui van Feyenoord

10.43 uur: Achraf El Bouchataoui komt komend seizoen uit voor RKC Waalwijk. De Eredivisieclub huurt de middenvelder voor één seizoen van Feyenoord.

De Rotterdammer El Bouchataoui doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2020 zijn profdebuut bij FC Dordrecht. Afgelopen seizoen maakte hij ook zijn debuut voor Feyenoord.

„Achraf past binnen onze clubfilosofie om talentvolle spelers aan ons te binden met doorgroeimogelijkheden”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van de Brabantse club. „Met de komst van Achraf vergroten we onze mogelijkheden op het middenveld.”

El Bouchataoui is de zevende speler die RKC deze zomer heeft aangetrokken. Eerder legde de club Iliass Bel Hassani, Joel Pereira, Alexander Büttner, Issam El Maach, Michiel Kramer en Jens Odgaard vast.

RKC begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen AZ.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS

PSV huurt Dante Sealy voor twee jaar van FC Dallas

08:00 uur PSV heeft de komende twee seizoenen de beschikking over de talentvolle Amerikaanse aanvaller Dante Sealy. De 18-jarige speler wordt voor die periode gehuurd van FC Dallas en zal aansluiten bij de selectie van Jong PSV. Dat heeft de Eindhovense club bevestigd.

Sealy kreeg wat invalbeurten in de Major League Soccer. Hij sprokkelde elf wedstrijden bij FC Dallas en scoorde in mei in de thuiswedstrijd tegen Timbers zijn enige goal. Daarvoor speelde Sealy, die geboren is in Brooklyn, voor North Texas SC op het derde niveau. Sinds 2019 zit hij bij Dallas. Hij speelde dertien jeugdinterlands en is al twee keer voor de Verenigde Staten onder 20 geselecteerd.

DINSDAG 10 AUGUSTUS

Feyenoord contracteert middenvelder Fredrik Aursnes

17.15 uur: Fredrik Aursnes maakt de overstap naar Feyenoord. De 25-jarige middenvelder, die afkomstig is van de Noorse club Molde FK, tekent in De Kuip een driejarig contract tot medio 2024.

..Nadat we er recent al in zijn geslaagd ons in de aanval en verdediging te versterken, halen we nu met Fredrik een defensieve middenvelder binnen die al geruime tijd hoog op onze lijst stond, maar eerder voor ons onhaalbaar was’, aldus technisch directeur Frank Arnesen. „Fredrik is onder meer sterk in het afjagen en het veroveren van de bal en heeft ook een heel goede pass. Met zijn kwaliteiten kan hij voor nog meer balans gaan zorgen in het elftal en verwachten we dat hij bij ons echt van toegevoegde waarde kan zijn.”

De aanwinst zelf is heel blij dat hij zich vanaf nu Feyenoorder mag noemen. „Dit is een hele mooie stap voor mij. De manier van spelen van de club en de supporters hier spreken me aan. Ik kijk er enorm naar uit om voor Feyenoord te gaan spelen en ben heel enthousiast om hier te zijn.”

Aursnes, die begin juni zijn debuut maakte voor de Noorse nationale ploeg, begon zijn voetbalcarrière bij amateurclub Hareid IL en maakte daarna de overstap naar de Noorse profclub IL Hødd. In 2016 werd hij opgepikt door Molde FK, waar hij in totaal 192 keer voor uitkwam en goed was voor 20 doelpunten en 32 assists. In 2019 werd hij met Molde kampioen van Noorwegen.

Aursnes, die gaat spelen met rugnummer 17, sluit deze week aan bij Feyenoord en sluit snel aan bij de selectie.

Nainggolan neemt afscheid van Internazionale

16.35 uur: Radja Nainggolan heeft na drie jaar afscheid genomen van Internazionale. De Belgische middenvelder heeft zijn contract, dat nog een jaar doorliep, laten ontbinden.

De 33-jarige Nainggolan had weinig toekomst meer bij Internazionale, dat hem afgelopen twee seizoenen verhuurde aan Cagliari. Die club heeft nu ook goede papieren om hem definitief in te lijven.

Verdediger Stones blijft Manchester City trouw

11:38 uur John Stones heeft zijn toekomst aan Manchester City verbonden. De 27-jarige verdediger heeft zijn handtekening onder een nieuw 5-jarig contract gezet.

Stones verruilde Everton 5 jaar geleden voor Manchester City, dat toen ruim 56 miljoen euro voor hem betaalde. Hij werd al driemaal kampioen met zijn club. Ook veroverde hij eenmaal de FA Cup en vier keer de League Cup met City.

„Ik kan nergens gelukkiger zijn”, zei Stones over zijn nieuwe contract. „Ik vind het heerlijk om deel uit te maken van deze ploeg. Er zijn hier zoveel goede spelers en ik weet dat we prijzen kunnen blijven winnen. Werken met trainer Pep Guardiola blijft een droom. Hij heeft me zoveel geleerd over het spel en ik heb het gevoel dat ik elke dag iets nieuws leer. De successen die we de afgelopen vier jaar hebben gevierd, zijn ongelooflijk. Dit is de beste plek voor mij om te voetballen en mijn ambities waar te maken.”

Southampton huurt aanvaller Broja van Chelsea

11:00 uur Southampton huurt aanvaller Armando Broja voor één seizoen van Chelsea. De 19-jarige in Engeland geboren aanvaller van Albanese komaf kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor Vitesse.

„Armando is a heel getalenteerde speler waar we afgelopen seizoen erg van onder de indruk waren”, zegt coach Ralph Hasenhüttl. „Hij is jong, maar heeft een jaar ervaring op zak in het profvoetbal bij een goede ploeg en neemt veel kwaliteiten mee die ons kunnen helpen. Hij is sterk en snel en heeft een goed voetbalinstinct. Dat maakt hem geschikt voor de wijze waarop we willen spelen.”

Broja, die deze zomer een nieuw contract voor vijf jaar tekende bij Chelsea, maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen indruk bij Chelsea. Vorig seizoen speelde hij 34 wedstrijden voor Vitesse waarin hij elf keer scoorde. Hij eindigde met de Arnhemmers als vierde in de Eredivisie.

AC Milan verhuurt Hauge aan Eintracht Frankfurt

10:55 uur Eintracht Frankfurt huurt Jens Petter Hauge voor een seizoen van AC Milan. De 21-jarige Noorse aanvaller moet André Silva doen vergeten. Die Portugese aanvaller was afgelopen seizoen goed voor 28 competitietreffers. Hij is aan het einde van het vorige seizoen naar RB Leipzig vertrokken.

„Eintracht Frankfurt is een grote traditionele vereniging en laat ook in internationale wedstrijden van zich horen”, zegt Hauge. „Ik heb hun prestaties in de Europa League gevolgd en kan niet wachten om zelf het shirt van Eintracht te dragen.”

Hauge speelde tot dusver drie interlands voor Noorwegen, dat op 1 september het Nederlands elftal ontvangt voor een duel in het kwalificatietoernooi voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

FC Twente huurt middenvelder Vlap van Anderlecht

09:45 uur FC Twente huurt Michel Vlap dit seizoen van Anderlecht. De club uit Enschede is dinsdag tot een akkoord gekomen met de Belgen over de huurovereenkomst van de 24-jarige middenvelder.

Met Vlap heeft Twente de gewenste versterking op het middenveld. „Met de komst van Michel hebben we het type speler waar we al lang naar op zoek zijn”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Met zijn creativiteit en scorend vermogen is hij een absolute versterking voor deze ploeg.”

Vlap debuteerde in 2016 voor sc Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In 2019 verruilde hij de Friese club voor Anderlecht, dat hem in de winter van 2021 voor de rest van het seizoen verhuurde aan Arminia Bielefeld.

Twente trok eerder deze zomer al onder anderen Giovanni Troupée en Ricky van Wolfswinkel aan en op huurbasis de Tsjech Michal Sadilek en de Griek Dimitris Limnios.

MAANDAG 9 AUGUSTUS

Cercle Brugge huurt Welsh international Matondo van Schalke

22.08 uur: Cercle Brugge heeft de 20-jarige Welsh international Rabbi Matondo op huurbasis overgenomen van Schalke 04 met een optie tot koop. De Duitsers betaalden Manchester City in januari 2019 nog 9 miljoen euro voor de vleugelaanvaller. Die maakte de degradatie van de befaamde club uit Gelsenkirchen afgelopen seizoen niet mee omdat hij voor een half jaar was uitgeleend aan Stoke City.

Matondo kwam tot dusver acht keer uit voor het nationaal elftal van Wales. In maart werd hij voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië met twee ploeggenoten naar huis gestuurd. De drie hadden zich volgens de BBC niet gehouden aan de avondklok, die wegens de corona-epidemie gold voor de selectie. Ze waren te laat terug in het hotel.

Venezia lijft Amerikaanse voetbalinternational Busio in

19.54 uur: De Italiaanse voetbalclub Venezia, nieuw in de Serie A, heeft zich versterkt met de Amerikaanse international Gianluca Busio. De 19-jarige middenvelder maakte vorige maand in de openingswedstrijd van het toernooi om de Gold Cup zijn debuut in het nationale elftal en kwam ook in elk duel daarna, inclusief de gewonnen finale, in actie. Busio komt over van Sporting Kansas City.

Venezia, dat vrijdag te gast was in de Euroborg en daar gelijkspeelde (0-0) tegen FC Groningen, huurde bovendien Mattia Caldara van AC Milan. Afgelopen competitie was deze 27-jarige Italiaanse verdediger uitgeleend aan Atalanta, maar bij de succesvolle club van onder anderen Marten de Roon en Hans Hateboer kwam hij naar zijn zin te weinig aan spelen toe.

Venezia keert na 20 jaar terug in de hoogste Italiaanse divisie. De Noord-Italianen beginnen het seizoen op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen Napoli.

AZ neemt Witry over van Zweedse Djurgårdens IF

19.50 uur: AZ heeft Aslak Fonn Witry vastgelegd. De rechtsback ondertekende een contract voor vijf jaar in Alkmaar. Hij komt over van het Zweedse Djurgårdens IF.

De 25-jarige Witry is geboren in het Noorse Trondheim. Via de jeugdopleiding van Rosenborg BK, maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal bij het eveneens Noorse Ranheim. Na vier seizoenen bij deze ploeg maakte de vleugelverdediger in 2019 de overstap naar Djurgårdens IF. In zijn debuutjaar veroverde hij met die club meteen de landstitel.

Witry spreekt van een voor hem perfecte overstap. „AZ staat heel goed bekend in Scandinavië. Ik heb geen moment getwijfeld om voor AZ te kiezen. Ik ben dan ook trots om vanaf vandaag onderdeel uit te maken van de club. Voor mijn ontwikkeling is dit een perfecte stap.”

Chelsea verhuurt spits Armando Broja aan Southampton

16.32 uur: Chelsea verhuurt spits Armando Broja komend seizoen aan Southampton. De 19-jarige Broja werd afgelopen seizoen door de Londenaren verhuurd aan Vitesse, waarvoor hij in dertig competitiewedstrijden tien doelpunten maakte.

Broja, die zesvoudig Albanees international is, heeft op Stamford Bridge nog een contract tot de zomer van 2026.

Sparta verlengt contract Mijnans tot 2024

15.34 uur: Sparta Rotterdam heeft het contract met Sven Mijnans opengebroken en verlengd tot 2024. De huidige verbintenis met de speler liep nog tot 2022. Mijnans kwam in de zomer van 2018 op 18-jarige leeftijd over van amateurclub Spijkenisse. Afgelopen seizoen debuteerde hij in de Eredivisie.

Mijnans is de derde speler binnen een week met wie Sparta het contract verlengde. Eerder gebeurde dat met Maduka Okoye en Emanuel Emegha.

Leroy Labylle tekent bij MVV

14.28 uur: Leroy Labylle keert terug bij MVV. De Belgische linksback tekende een contract voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. „Ik voel mij hier echt thuis, dus het voelt ook als thuiskomen”, zegt Labylle.

Voor Labylle wordt het zijn derde periode in het rood-wit. Na succesvolle seizoenen 2012-2013 en 2015-2017 vertrok hij naar respectievelijk PEC Zwolle en VVV Venlo. Na VVV speelde de 30- jarige Waal nog voor NEC en het Belgische RFC Seraing. Sinds deze zomer was hij clubloos. Na een succesvolle proefperiode sluit hij aan bij de selectie van trainer Klaas Wels.

Krkic wordt herenigd met Iniesta

11.18 uur: Oud-Ajacied Bojan Krkic wordt wederom ploeggenoot van Andres Iniesta. De 30-jarige aanvaller heeft een contract anderhalf jaar getekend bij het Japanse Vissel Kobe.

De nummer drie van de Japanse competitie bouwt zodoende een ware Barcelona-enclave uit. Ook Thomas Vermaelen en Sergi Samper - met wie Krkic nooit in het eerste speelde - staan onder contract bij Vissel Kobe. In het verleden speelden er met Michael Laudrup en David Villa nog andere oud-spelers van de Catalanen.

ZONDAG 8 AUGUSTUS

Zwitserse media: Giakoumakis in beeld bij FC Basel

22.57 uur: Giorgis Giakoumakis staat in de belangstelling van FC Basel. Dit melden Zwitserse media.

De topscorer van het afgelopen Eredivisieseizoen degradeerde met VVV-Venlo, maar is daar nog altijd contractspeler. Toch zat de Griek dit weekeinde niet in de wedstrijdselectie, omdat de clubleiding weet dat hij aast op een transfer en ze geen risico met hem willen nemen.

Giakoumakis zou naar verluidt zo’n 5 miljoen euro moeten kosten.

Molde FK: Feyenoord neemt middenvelder Fredrik Aursnes over

20.20 uur: Volgens de Noorse topclub Molde FK verkast middenvelder Fredrik Aursnes naar Feyenoord. De Noorse club meldt in een statement op de eigen website dat Aursnes op weg is naar De Kuip. Eerder deze zomer nam Feyenoord al rechtsachter Marcus Holmgren Pedersen over van Molde. Aursnes is een 25-jarige middenvelder en sinds dit jaar ook international van Noorwegen.

„We willen hem bedanken voor ruim vijf geweldige jaren. Hij heeft grote stappen gemaakt en zich hier ontwikkeld tot een geweldige speler. Fredrik is een steunpilaar voor ons geweest en verdient het om de volgende stap te zetten”, meldt Ole Erik Stavrum, algemeen directeur van de Noren, in het statement.

VRIJDAG 6 AUGUSTUS

Tottenham neemt verdediger Romero over van Atalanta

21.06 uur: Tottenham Hotspur heeft de selectie versterkt met de Argentijnse international Cristian Romero. De 23-jarige verdediger komt over van Atalanta, dat hem vorig seizoen huurde van Juventus met een optie tot koop. De Italiaanse club maakte gebruik van die clausule in de huurovereenkomst en verkocht Romero daarna meteen door aan de Spurs. Naar verluidt is met de transfer een bedrag gemoeid van ongeveer 50 miljoen euro.

Eerder op de dag hadden Atalanta en Juventus ook al zaken gedaan, de club uit Bergamo nam op huurbasis de Turkse international Merih Demiral van Juventus over.

FC Twente heeft Griekse international Limnios binnen

14:38 uur FC Twente heeft Dimitris Limnios binnengehaald. De Enschedese club huurt de Griekse international voor één seizoen van 1. FC Köln en heeft tevens een optie tot koop bedongen. De 23-jarige vleugelaanvaller heeft tot dusver zestien interlands gespeeld. De Twentse aanwinst heeft behalve een Grieks ook een Braziliaans paspoort. Hij verhuisde in 2020 naar Keulen na drie jaar bij PAOK Saloniki te hebben gevoetbald.

Limnios zei blij te zijn met zijn kans in de Eredivisie te spelen om in beeld te blijven bij de Griekse bondscoach John van ’t Schip. „Van Lazaros Lamprou en Kingsley Ehizibue, twee goede vrienden, heb ik al veel verhalen over FC Twente gehoord. Met name Lazaros is heel enthousiast over de club, ondanks dat hij niet zoveel wedstrijden bij FC Twente heeft gespeeld.”

DONDERDAG 5 AUGUSTUS

Sadilek op huurbasis naar FC Twente

19.36 uur: FC Twente huurt na Michel Vlap ook Michal Sadilek. De Tsjechische middenvelder, die afgelopen op huurbasis actief was voor Slovan Liberec in zijn vaderland, wordt voor één seizoen gehuurd van PSV met een optie tot koop.

In Eindhoven kwam Sadilek niet in de sportieve plannen voor. Sadilek, die op het EK nog inviel bij de Tsjechische ploeg tegen Nederland, kon ook naar Sparta Praag, maar een rentree in de Eredivisie had zijn voorkeur. FC Twente was op zoek naar versterking van het middenveld met het oog op de fysieke problemen van Wout Brama.

Sadilek ondergaat vrijdag de medische keuring en voegt zich dan bij de selectie van FC Twente, dat de komst van Vlap inmiddels heeft afgerond. Zijn komst zal spoedig bekend worden gemaakt.

Sparta legt talent Emanuel Emegha langer vast

17.23 uur: De clubleiding van Sparta Rotterdam heeft het contract van talent Emanuel Emegha opengebroken en met één seizoen verlengd. De 18-jarige aanvaller ligt nu tot medio 2024 vast op Het Kasteel, met een optie voor nog een jaar. Zijn oude verbintenis liep tot de zomer van 2023.

„Het afgelopen seizoen heeft hij grote stappen gemaakt”, legt technisch directeur Henk van Stee uit. „Hij heeft zich laten zien op Eredivisieniveau en heeft in de voorbereiding laten zien dat hij deze ontwikkeling door weet te trekken. Wij wilden hem graag belonen met een nieuw contract, omdat wij geloven in zijn potentie. Door de lengte van dit contract maken we allebei duidelijk dat we een goed gevoel hebben met elkaar en met vertrouwen uitkijken naar de toekomst.”

Ook Emegha, die vorig seizoen in zestien wedstrijden in actie kwam in de Eredivisie, reageert opgetogen. „Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract kan tekenen bij de club waar ik al jaren speel. Ik kijk uit naar het komende Eredivisieseizoen, waarin ik hoop op nog meer speelminuten en goals dan het afgelopen seizoen.”

Heracles neemt Polley over van ADO Den Haag

16.24 uur: Heracles Almelo heeft verdediger Robin Polley overgenomen van ADO Den Haag. De 22-jarige Rotterdammer, die doorgaans als rechtsback speelt, ondertekent bij de Twentse Eredivisieclub een driejarig contract met een optie voor nog een seizoen.

Polley vertelde donderdag dat hij in Almelo een goed gesprek heeft gehad met trainer Frank Wormuth en technisch directeur Tim Gilissen. „Er ligt een plan voor me klaar waar ik me goed bij voel. De manier van werken en de manier van spelen bevallen me. Daarnaast heb ik voor mezelf een mooi streven om hier uiteindelijk structureel Eredivisiewedstrijden te spelen.”

Technisch directeur Tim Gilissen lichtte toe dat Polley past bij de manier van spelen en de visie van Heracles. „We hebben hem met het oog op de toekomst gehaald. Hij heeft volgens ons interessante voorwaarden om door te groeien en een volgende stap in zijn carrière te zetten.”

Polley, die door ADO was verhuurd aan FC Dordrecht, maakte in de zomer van 2016 de overstap van het Rotterdamse Spartaan ’20 naar de jeugd van Feyenoord. Een jaar later werd hij door ADO opgepikt waar hij voornamelijk voor de beloften uitkwam. Zijn Eredivisiedebuut was op 11 augustus 2019.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS

Leemans voor twee jaar naar Deense Viborg

22.05 uur: Clint Leemans verruilt PEC Zwolle transfervrij voor het Deense Viborg FF. De 25-jarige middenvelder, die afgelopen voorjaar al te horen had gekregen dat zijn verbintenis in Zwolle niet werd verlengd, heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Deense club.

Leemans doorliep de jeugdopleiding bij PSV en kwam daarna uit voor Jong PSV, VVV-Venlo en PEC Zwolle. Die laatste club verhuurde hem ook aan RKC Waalwijk en De Graafschap. Leemans zal bij Viborg zijn landgenoten Lars Kramer, Justin Lonwijk en Jay-Roy Grot tegenkomen.

Feyenoord laat Dylan Vente definitief naar Roda JC gaan

20.42 uur: Feyenoord laat Dylan Vente naar Roda JC vertrekken. De 22-jarige aanvaller maakt per direct de overstap naar Roda JC, waarvoor hij de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis speelde en waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekent. Vente had nog een verbintenis tot de zomer van 2022 in De Kuip.

„Na een aantal keer verhuurd te zijn geweest, voelt dit voor mij als de juiste stap”, zegt Vente, die in jeugdelftallen van de Rotterdammers speelde en in seizoen 2017-2018 debuteerde in het eerste elftal van Feyenoord. De afgelopen seizoenen kwam hij op huurbasis uit voor RKC Waalwijk en Roda JC.

„De afgelopen maanden hebben wij ervaren dat Dylan van absolute meerwaarde is voor Roda JC”, zegt technisch directeur Jeffrey van As van de Limburgers. „Met zijn werklust, neusje voor de goal en oog voor zijn medespelers was hij enorm belangrijk voor de ploeg. Dylan heeft het dan ook uitstekend naar zijn zin gehad in Kerkrade. Wij zijn verheugd dat Dylan ervoor kiest om zijn carrière te vervolgen bij Roda JC.”

Liverpool verlengt contract met doelman Alisson tot 2027

19.45 uur: Liverpool heeft het contract met doelman Alisson Becker verlengd tot medio 2027. De Braziliaanse keeper is na verdediger Trent Alexander-Arnold en middenvelder Fabinho de derde speler van Liverpool die zijn contract voor meerdere jaren verlengde.

De Engelse voetbalclub van trainer Jürgen Klopp nam Alisson in 2018 over van AS Roma voor een bedrag tussen de 62,5 en 72,5 miljoen euro. Dat maakte de Braziliaanse doelman destijds de duurste keeper uit de geschiedenis. Alisson won met Liverpool de Champions League in 2019 en de Engelse titel in 2020.

„Ik hoefde niet te veel tijd te besteden om daarover na te denken”, zei Alisson. „Het vertrouwen is iets dat we hebben opgebouwd in de afgelopen drie jaar, het vertrouwen dat ik heb in de club en de club in mij. Mijn familie en ik zijn heel gelukkig hier. Ik ben blij dat ik door kan gaan met mijn werk hier.”

Heracles Almelo legt doelman Damen voor één seizoen vast

18:28 uur Heracles Almelo heeft Alessandro Damen vastgelegd. De 31-jarige doelman tekent in Almelo een eenjarig contract. Damen was vanaf vorige week woensdag 28 juli op proef en heeft in die afgelopen week een contract afgedwongen, laat Heracles weten.

„De blessure van Janis Blaswich heeft ons ertoe doen besluiten om net als vorig seizoen te werken met vier keepers”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. „We hebben hem aangetrokken mede vanwege zijn ervaring. De afgelopen week heeft hij zijn stage succesvol afgelegd en we vinden hem een goede toevoeging aan onze keepersgroep.”

Clint Leemans kiest voor Deens avontuur

17:30 uur Clint Leemans (25) vertrekt van PEC Zwolle naar Viborg. De aanvallende middenvelder tekende voor twee seizoenen bij de Deense club, uitkomend op het hoogste niveau van Denemarken.

Leemans, die zijn opleiding genoot bij PSV, werd afgelopen winter door PEC Zwolle verhuurd aan De Graafschap en was sinds deze zomer transfervrij.

Sparta legt doelman Okoye vast tot 2025

14:41 uur Sparta Rotterdam heeft doelman Maduka Okoye langer vastgelegd. De 21-jarige doelman zet zijn handtekening onder een nieuw contract voor vier seizoenen en is tot 2025 verbonden aan de club.

„Een jaar geleden trokken we Maduka aan, omdat we dachten dat hij een groot talent was”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „Het afgelopen seizoen heeft hij ons gelijk bewezen. Met tien ’clean sheets’ in 28 wedstrijden heeft hij een aandeel gehad in de achtste plaats die de club behaalde en werd hij door de supporters gekozen als speler van het seizoen. Hij heeft vorig seizoen grote stappen gezet, zo is hij ook eerste keeper van het Nigeriaanse elftal. Uiteraard betekende dit dat er veel interesse in hem was, maar we hadden allebei de intentie langer door te gaan en zijn heel blij dat we zijn contract verlengen.”

Okoye is achtvoudig international van Nigeria. Hij groeide op in Duitsland en speelde in de jeugd voor Bayer Leverkusen en het tweede elftal van Fortuna Düsseldorf.

FC Emmen vangt bijna miljoen euro voor Sergio Peña

13:05 uur FC Emmen heeft een klapper op de transfermarkt gemaakt. De club uit Drenthe verkoopt Sergio Peña voor een kleine miljoen euro aan het Zweedse Malmö FF.

De Peruaanse aanvaller heeft twee seizoenen voor FC Emmen gespeeld. In 55 duels maakte hij tien goals. Bij Malmö heeft Peña een contract voor drie jaar getekend.

N.E.C strikt Turkse jeugdinternational Ali Akman

13:04 uur N.E.C. heeft zich voor de rest van het seizoen verzekerd van de diensten van Ali Akman. De 19-jarige aanvaller wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt. De Turkse jeugdinternational speelde eerder voor Bursaspor.

N.E.C. neemt Akman voor één seizoen op huurbasis over. „Ali Akman was al in beeld toen we nog in de Keuken Kampioen Divisie speelden. Het viel ons op hoe hij als 17-jarige spits overeind bleef in de zware Eerste Divisie van Turkije. Bovendien komt hij uit de opleiding van Bursaspor, dat door de jaren heen getalenteerde spitsen heeft afgeleverd. Enes Ünal is daar een voorbeeld van”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.

Doelman Warner Hahn wordt Eagle

10.06 uur: Go Ahead Eagles gaat met Warner Hahn de Eredivisie in. De 29-jarige doelman krijgt een contract tot aan het einde van het seizoen bij de club uit Deventer.

Go Ahead Eagles was op zoek naar een doelman na het vertrek van Jay Gorter naar Ajax. Hahn was vorige maand actief met de nationale ploeg van Suriname op de Golf Cup. Hij speelde in de jeugd bij Ajax en kwam later voor FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en Heerenveen uit.

Hahn was transfervrij. Hij stond in de tweede helft van het afgelopen seizoen onder contract bij Anderlecht, maar kreeg geen speeltijd bij de club uit Brussel.

Voormalig Ajax-target Leon Bailey naar Aston Villa

10.00 uur: Leon Bailey heeft zijn transfer naar Aston Villa afgerond. De 23-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat in de zomer van 2025 afloopt.

Bailey komt over van Bayer Leverkusen, dat volgens Engelse media 35 miljoen euro voor hem ontvangt. Bailey maakte in 2017 de overstap van KRC Genk naar Leverkusen. Hij stond toen ook in de belangstelling van Ajax.

DINSDAG 3 AUGUSTUS

Aanvaller Rasmussen langer bij Ajax

21.45 uur: Aanvaller Christian Rasmussen heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De 18-jarige Deen tekende in Amsterdam bij tot medio 2024.

Rasmussen kwam in de zomer van 2019 over van FC Nordsjaelland, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Hij debuteerde in augustus vorig jaar bij Jong Ajax. Sindsdien speelde de Deens jeugdinternational zestien wedstrijden voor het Amsterdamse beloftenteam.

Aanvaller Zirkzee op huurbasis naar Anderlecht

19.34 uur: Anderlecht huurt aanvaller Joshua Zirkzee tot het einde van het seizoen van Bayern München. De 20-jarige Nederlander moet in Brussel het vertrek opvangen van een andere huurling, Lukas Nmecha (naar VfL Wolfsburg).

Zirkzee verhuisde begin dit jaar op huurbasis van Bayern München naar Parma. Bij de Italiaanse club kwam hij door een flinke blessure niet veel in actie. Zirkzee arriveerde in 2017 bij Bayern München, maar kon nog niet doorbreken in de hoofdmacht. Hij heeft bij de Duitse topclub nog een contract tot medio 2023.

Zirkzee kijkt uit naar zijn Belgische avontuur. „Na een telefoontje van coach Vincent Kompany was er meteen een klik. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club en de speelstijl en de filosofie spreken mij enorm aan. Ik voel mij klaar om bij te dragen aan het team en de club te helpen om de gestelde doelen te bereiken”, liet Zirkzee weten.

Anderlecht verwacht veel van de oud-Feyenoorder. „Joshua is een jonge spits met veel potentieel”, zegt technisch directeur Peter Verbeke. „Het past binnen onze filosofie om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling en tegelijk resultaat te boeken. Joshua kan een bal bij zich houden, is goed in de combinatie en beschikt over een individuele actie. Op deze manier voegen we opnieuw extra kwaliteit aan onze selectie toe.”

Fabinho verlengt contract bij Liverpool tot medio 2026

18:45 uur De Braziliaanse middenvelder Fabinho blijft Liverpool trouw. De 27-jarige Zuid-Amerikaan tekende op Anfield bij tot medio 2026. Hij speelt sinds de zomer van 2018 voor de club van verdediger Virgil van Dijk.

Fabinho kwam destijds voor circa 50 miljoen euro over van AS Monaco en groeide bij Liverpool uit tot een zeer gewaardeerde kracht, die indien nodig ook als centrale verdediger kan fungeren.

Fabinho speelde tot dusver 122 wedstrijden voor de ’Reds’. Hij reageerde opgetogen op zijn nieuwe contract. „Vanaf het begin van de onderhandelingen was ik positief gestemd. Ik wilde graag blijven bij Liverpool en nu het officieel is afgerond, ben ik heel blij.”

Ascoli strikt Eric Botteghin.

18:30 uur Eric Botteghin gaat aan de slag bij Ascoli, een club uit de Italiaanse Serie B.

Het afgelopen sezieon stond Botteghin onder contract bij Feyenoord, maar de Rotterdammers wilden niet met hem verder. De verdediger kwam in 2015 over van FC Groningen.

Celtic trekt doelman Hart en middenvelder McCarthy aan

18:20 uur Celtic, mogelijk tegenstander van AZ in de play-offs van de Europa League, heeft de Engelse doelman Joe Hart en de Ierse middenvelder James McCarthy aangetrokken. De Schotse club had na een zwakke seizoensstart dringend behoefde aan een paar versterkingen.

Hart (34) is afkomstig van Tottenham Hotspur. De 75-voudige international ondertekende een driejarig contract bij Celtic. McCarthy (30) was transfervrij na zijn vertrek deze zomer bij Crystal Palace. De Ierse international verbond zich voor vier jaar aan de Schotse club.

Beide nieuwkomers zijn voor de komende wedstrijd tegen FK Jablonec, donderdag in Tsjechië, in de derde voorronde van de Europa League al inzetbaar. De winnaar van dat tweeluik speelt tegen AZ om een plaats in de groepsfase van de Europa League.

Go Ahead Eagles wil doelman Warner Hahn

17:00 uur: Warner Hahn moet nieuwe doelman van Go Ahead Eagles worden. De promovendus heeft lang gezocht naar een goede opvolger voor Jay Gorter. Hahn was afgelopen seizoen reserve-keeper bij Anderlecht

Hahn, die eerder speelde voor oa SC Heerenveen en PEC Zwolle, had zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur, maar keert dus terug in Eredivisie.

PEC Zwolle neemt Pabai over van FC Utrecht

11.13 uur: PEC Zwolle heeft Mark Pabai aangetrokken. De 20-jarige verdediger komt over van FC Utrecht. Hij tekent bij Zwolle een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Pabai speelde de afgelopen jaren al zestig wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Juventus neemt Braziliaans talent over van Santos

08.40 uur: Juventus heeft zich versterkt met het Braziliaanse talent Kaio Jorge. De 19-jarige aanvaller komt over van Santos, waar hij in 84 wedstrijden 17 keer scoorde.

Kaio Jorge is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Braziliaanse club. Hoeveel Juventus voor hem betaalt, maakten beide clubs niet bekend. Bij Juventus speelt Oranje-international Matthijs de Ligt.

MAANDAG 2 AUGUSTUS

Immers duikt op bij tweededivisionist SVV Scheveningen

23.12 uur: SVV Scheveningen heeft zich versterkt met Lex Immers. De aanvallende middenvelder had eerder aangekondigd te stoppen met voetballen, maar bindt zijn kicksen nu toch weer onder.

„Scheveningen is voor mij een bewuste keuze en met de ligging tegen Den Haag aan de meest logische”, zo licht hij toe. „De aanwezigheid van trainer John Blok, die ik net als meerdere mensen op de club al langer ken, speelt daar ook een grote rol in. Ik voel me aangetrokken tot de omgeving, de mensen en de club en wil daar graag deel van uit maken zolang het kan. Niet alleen omdat ik dat zelf leuk vind, maar ik wil de club en selectie met mijn achtergrond en ervaring ook graag op alle mogelijke manieren helpen en met z’n allen zorgen dat er veel mensen naar Houtrust komen voor een leuke pot voetbal.”

Immers speelde sinds zijn debuut in het profvoetbal in 2007 457 officiële wedstrijden. Hij droeg het shirt van ADO Den Haag, Feyenoord, NAC Breda, internationaal bij Club Brugge en Cardiff City.

Europees kampioen Chiellini nog twee jaar bij Juventus

21.18 uur: Giorgio Chiellini is ook de komende twee seizoenen speler van Juventus. De 36-jarige verdediger zat sinds eind juni zonder contract, maar heeft nu toch zijn contract bij de Oude Dame verlengd.

Chiellini speelde op 11 juli nog de EK-finale, die Italië na strafschoppen won van Engeland. Nadien genoot hij van een welverdiende vakantie en maakte geen haast in de contractbesprekingen met Juventus. Toch leek een vertrek van de verdediger nooit echt aan de orde. Chiellini speelt als sinds 2005 voor Juventus, dat hem destijds overnam van Fiorentina. De 112-voudig Italiaans international zit intussen aan 535 officiële wedstrijden voor Juventus.

Juventus begint het nieuwe seizoen in de Serie A op 22 augustus met een bezoek aan Udinese.

Heracles legt Duitse verdediger Sonnenberg vast

19.06 uur: Heracles Almelo heeft Sven Sonnenberg aangetrokken. De centrale verdediger komt over van de Duitse club FC Hansa Rostock. De 22-jarige Duitser ondertekent in Almelo een contract voor drie seizoenen, met daarin een optie voor nog een seizoen.

Technisch directeur Tim Gilissen is blij met de komst van Sonnenberg. „We waren op zoek naar versterking in de verdediging. Die hebben we in de persoon van Sven gevonden. Zijn komst biedt ons weer extra opties. Sven zal met Marco Rente de concurrentie aan moeten gaan voor de positie rechts centraal achterin.”

Bruma gaat carrière vervolgen in Turkije

14.07 uur: Jeffrey Bruma staat op het punt om zijn carrière te vervolgen in Turkije. Kasimpasa verwacht de komst van de ex-PSV’er deze week af te ronden. De verdediger speelde de afgelopen vijf jaar in Duitsland voor VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05.

ZONDAG 1 AUGUSTUS

Arnautovic vindt onderdak bij Bologna

18.30 uur: Marko Arnautovic verlaat China en verhuist naar Italië. De 32-jarige Oostenrijkse international, in het verleden onder meer actief bij FC Twente, heeft onderdak gevonden bij Bologna. De Italiaanse voetbalclub maakte zondag bekend met Shanghai Port, waar Arnautovic twee seizoen speelde, overeenstemming te hebben bereikt over de transfer. De afkoopsom bedraagt volgens de Italiaanse media ongeveer 3 miljoen euro. Over de duur van de verbintenis zei Bologna nog niets.

Arnautovic kwam in 2006 naar Nederland om te gaan spelen in het opleidingsteam van FC Twente en Heracles Almelo. Een jaar later maakte de tweebenige, 1,92 meter lange aanvaller als zeventienjarige zijn debuut in de hoofdmacht van Twente. Na een korte periode bij Internazionale kwam de Oostenrijker, vaak omschreven als grillig, moeilijk en ook wel gestoord, uit voor voor Werder Bremen, Stoke City en West Ham United uit. In 2019 ging hij naar China.

Bij Bologna staan ook de Nederlanders Stefano Denswill, Mitchell Dijks, Jerdy Schouten en sinds kort Sydney van Hooijdonk onder contract.

ZATERDAG 31 JULI

Oud-international Wouters in technische staf Fortuna Sittard

20.30 uur: Oud-international Jan Wouters is per direct toegevoegd aan de technische staf van Fortuna Sittard. De 61-jarige Utrechter krijgt een ondersteunende rol bij de Limburgse Eredivisieclub. Hij werkte in 2014 al eens samen met de huidige hoofdtrainer Sjors Ultee en diens assistent Robby Alflen.

Ultee kijkt uit naar de hernieuwde samenwerking met Wouters. „Jan zal zowel onze staf als spelers gaan helpen met al zijn voetbalkennis”, licht hij toe. „Hij neemt een berg aan ervaring op topniveau met zich mee, als speler en als trainer. Dat we met Fortuna Sittard gebruik kunnen gaan maken van zijn kennis is van enorme toegevoegde waarde voor ons.”

Wouters speelde in zijn actieve carrière ruim 450 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan het merendeel voor FC Utrecht en Ajax. Hij kwam zeventig keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij in 1988 als basisspeler het EK won. Na zijn actieve carrière bekleedde Wouters verschillende technische functies bij onder meer FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en PSV.

FC Twente laat oog vallen op Michel Vlap

18.33 uur: Voor de vacante positie van aanvallende middenvelder heeft FC Twente het oog laten vallen op Michel Vlap. De ex-speler van SC Heerenveen is bij Anderlecht op een zijspoor terecht gekomen en werd afgelopen seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld. Als Vlap niet verkocht wordt en daarmee opnieuw in aanmerking komt voor verhuur, dan ziet FC Twente in hem een belangrijke kandidaat voor de nummertienpositie. Eerder was Jurgen Ekkelenkamp het voornaamste target om het middenveld te versterken, maar een verhuur is geen reële optie nu de Ajacied afstevent op een definitief vertrek uit Amsterdam. Hertha BSC is voor hem in de markt. Behalve FC Twente heeft ook PEC Zwolle interesse getoond in Vlap.

FC Twente roerde zich deze zomer al flink op de transfermarkt. Zo versterkte de club uit Enschede zich al met Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Manfred Ugalde (gehuurd van Manchester City), Lars Unnerstall (PSV), Virgil Misidjan (PEC Zwolle), Jody Lukoki (Yeni Malatyaspor) en Giovanni Troupée, terwijl Kik Pierie en Luka Ilic opnieuw gehuurd zijn van respectievelijk Ajax en Manchester City en de vorig seizoen al gehuurde Vaclav Cerny door FC Twente definitief is overgenomen van FC Utrecht. Overigens is Lukoki direct na zijn komst ernstig geblesseerd geraakt aan zijn knie, waardoor hij dit seizoen naar verwachting niet in actie zal komen.

Arsenal neemt international White over van Brighton

17.33 uur: Arsenal neemt Ben White over van Brighton & Hove Albion. De 23-jarige verdediger ondertekende een meerjarig contract bij de Londense voetbalclub.

Volgens Britse media betaalt Arsenal 50 miljoen pond (bijna 59 miljoen euro) voor White, die kort voor de start van het EK aan de selectie van Engeland werd toegevoegd als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Trent Alexander-Arnold.

White deed afgelopen seizoen 36 van de competitiewedstrijden mee bij Brighton, allemaal als basisspeler.

Eljero Elia na één jaar weg bij FC Utrecht

16.07 uur: Het contract van Eljero Elia bij FC Utrecht wordt niet verlengd. De 34-jarige vleugelaanvaller, die vorige zomer met hoge verwachtingen werd binnengehaald in de Domstad, kwam uiteindelijk tot 23 optredens en twee doelpunten.

„Laat ik vooropstellen dat we bij FC Utrecht veel respect hebben voor de speler én de mens Eljero Elia”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Hij heeft het afgelopen seizoen zowel op voetbalvlak als privé flinke tegenslagen en grote uitdagingen gekend en is met die situaties als een echte professional omgegaan. Helaas is de samenwerking niet geworden wat we er allebei vooraf van gehoopt hadden.”

„Dit seizoen is het perspectief voor mij veranderd. Daarover is de club eerlijk naar mij geweest en dat waardeer ik. Ik ga nu bekijken waar mijn toekomst ligt”, aldus Elia.