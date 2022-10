Peter Wright valt dartcollega’s aan: ’Ze zijn allemaal niet goed genoeg’

Het was geen wonderpartij van ’Snakebite’, aangezien de Belg Huybrechts behoorlijk wat kansen had om de zege in de wacht te slepen. Maar terwijl zijn dubbel-ins uitstekend waren, miste ’The Hurricane’ te veel dubbels om het af te maken.

„Ik ben dolblij”, zei Wright na de wedstrijd. „Dit is een moeilijk toernooi om te spelen, zeker in de eerste ronde met het korte format. En hier zijn de beste spelers ter wereld aanwezig, plus Kim had me tijdens onze vorige (drie, red.) confrontaties verslagen. Hij wilde me nu opnieuw verslaan, maar hij miste zijn dubbels en ik strafte hem daarvoor. Kim speelde goed, maar op den duur begon hij er wat gefrustreerd door te raken. Ik moest gewoon rustig blijven.”

Meer trainen

In een uitgebreidere reactie blies de Schot hoog van de toren. „Na mijn operatie (aan zijn galblaas, red.) voel ik me herboren”, aldus Wright. „Ik denk dan ook dat niemand mij kan verslaan deze week. Ze zijn allemaal niet goed genoeg. Price is misschien de tweede beste speler ter wereld, maar de rest moet dringend wat meer uren gaan trainen.”

Wright won de World Grand Prix in 2018 en aast opnieuw op de hoofdprijs van 120.000 pond (een kleine 138.000 euro). „Ik zei op voorhand al: als ik de eerste ronde overleef, dan win ik hier. Weet je, ik ben de nummer één van de wereld. Terug nadat Price even bovenaan stond, maar hier is die oude vent opnieuw die de juiste knopjes indrukt bij iedereen om ze te frustreren. Ik wist pas vijf minuten voor ik het podium op ging welke darts ik ging gebruiken. Dus… ik kan met elke set spelen en tegen iedereen winnen. Kom maar op!”

Arrogant

De Schotse wereldkampioen gaf ook netjes mee dat hij vindt dat Michael van Gerwen minder goed speelt dan vroeger en dat hij zichzelf al in de finale ziet in Leicester. „Ik zit in de moeilijke tabelhelft”, aldus Wright. „Daar hou ik van. Als ik naar andere toernooien afzak, dan krijg ik een makkelijke loting en verlies ik. Als het moeilijk is, win ik.”

Wright speelt woensdag tegen de Pool Krzysztof Ratajski. Bij winst treft hij de winnaar van het duel tussen Van den Bergh en titelverdediger Jonny Clayton. De Schot blaakt dus van het zelfvertrouwen, al kan zijn interview ook als arrogant aanzien worden. Eerder dit seizoen liet ’Snakebite’ zich ook al van zijn minst sympathieke kant zien. Zo sprak hij een tijdlang niet met Van den Bergh na een nederlaag in de World Matchplay en weigerde hij tijdens de Belgian Darts Open een vuistje te geven aan Niels Zonneveld voor de start van de beslissende leg.