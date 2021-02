Lonneke Sloetjes stopt definitief met topvolleybal

Sloetjes was de belangrijkste aanvalster van de Nederlandse ploeg, die vooral van 2015 tot en met 2019 succesvol was. Oranje werd tweede op een EK’s van 2015 en 2017 en vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en het het WK van 2019. Op clubniveau won Sloetjes in het shirt van de Turkse topclub Vakifbank nagenoeg alles wat er te winnen viel.

Voor de Nederlandse ploeg van de nieuwe bondscoach Avital Selinger is het afscheid pijnlijk. Volgend jaar wordt het WK op Nederlandse bodem gehouden en een opvolgster van Sloetjes staat nog niet klaar. Nederland kwalificeerde zich niet voor de Olympische Spelen van Tokio.

„Het afgelopen jaar heb ik gezocht naar drijfveren en motieven om weer te gaan spelen”, verklaart Slotejs. „De kriebels om weer te gaan spelen kwamen echter niet. Ik merk dat ik veel energie haal uit andere dingen die op mijn pad komen en die ik kan leren, bijvoorbeeld op het gebied van mijn studie. Daarnaast wil ik ook graag bij mijn familie in de buurt zijn nu. Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken. De successen met Oranje en Vakifbank zullen mij altijd bijblijven. En natuurlijk ook de vele vriendschappen die ik aan het volleybal heb overgehouden. Het is helemaal goed zo.”

Giovanni Guidetti

Giovanni Guidetti, voormalig coach bij Vakifbank en Oranje, is lyrisch over Sloetjes: „Toen ik startte als bondscoach bij het Nederlands team was Lonneke een grote verrassing voor mij. Ik had geen goed beeld van wie zij was en wat ze kon, totdat Gil (assistent-bondscoach destijds red.) mij riep en zei: kom eens kijken naar deze diagonaal, zij is ongelooflijk. Ik zag haar aanvallen en zei: wow, wie is dat? En vanaf dat moment wist ik meteen hoe belangrijk zij zou worden voor Oranje. Ik heb haar toen direct laten contracteren bij Vakifbank en dat was het begin van een geweldig verhaal.

„In mijn carrière heb ik veel geweldige speelsters mogen coachen, maar ’Lonny’ staat echt in de top van mijn lijst omdat ik nog nooit een speelster heb meegemaakt die zo geliefd was. De staf, de fans, haar teamgenoten, iedereen hield van haar. Ze kwam altijd vrolijk naar de training, werkte altijd hard en gaf altijd alles wat ze in zich had. Echt een geweldig voorbeeld en een geweldig persoon. Ze was een speelster met nog meer menselijke kwaliteiten dan volleybaltechnische kwaliteiten, en dat zegt veel over iemand die zoveel heeft bereikt.”

„Lonneke zit in mijn hart en in mijn herinneringen en ik gebruik haar als rolmodel en voorbeeld voor jonge talenten. Ze werd binnen korte tijd een van de beste diagonalen ter wereld, en deed dat met een houding om te leren en om zichzelf constant te verbeteren. Daarnaast was ze altijd bescheiden en dat maakt haar tot zo’n groot kampioen. Ze keek nooit om naar wat ze had bereikt, maar was iedere dag bezig om beter te worden. Dit is een les voor iedereen en dit maakt dat ze voor mij een plek krijgt tussen de meest excellente atleten waar ik ooit mee heb gewerkt.”

’Een bijzondere topsporter’

„Lonneke is een speelster die ambitie, verantwoordelijkheid en perfectionisme samenbracht”, zegt Joop Alberda, technisch directeur van de Nevobo. „Die zeldzame mix van eigenschappen maakt haar tot een bijzondere topsporter. Ze is altijd zeer bescheiden gebleven en ik vermoed dat ze zelf niet beseft hoe groot ze was als speelster. Haar bijdrage aan het Nederlandse volleybal wordt met grote letters bijgeschreven in de geschiedenis van onze sport. De Nevobo staat altijd voor haar klaar om haar te helpen nu ze aan een nieuwe fase in haar leven begint.”