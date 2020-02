Max Verstappen: ’Die spin was in ieder geval niet gepland’

De Red Bull-coureur spinde in bocht tien, maar kon vlak daarna nog geen verklaring geven. „Het was in ieder geval niet gepland”, lachte hij. „Ik heb op dit moment nog geen idee wat er gebeurde.”

Verstappen zette met 1.17,347 de tweede tijd van de dag neer. Robert Kubica, tegenwoordig testcoureur bij Alfa Romeo, was opvallend genoeg het snelste. Dat deed hij wel op de zachtste band en vermoedelijk met een lichte auto (weinig benzine).

„Tot nu toe voelt alles goed aan, maar het is lastig om iets te zeggen over de verhoudingen”, aldus Verstappen. „Barcelona is ook weer een heel ander circuit dan volgende maand in Melbourne. We rijden zoveel mogelijk rondjes en proberen wat dingen uit op de auto, om te kijken wat wel en niet werkt. En dan nog is het geen garantie dat het werkt in Melbourne. We zullen daar echt pas zien waar we staan.”

Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwam ’s ochtends slechts tot 29 rondjes door een probleem bij de ophanging. „Maar dat was gelukkig maar een testonderdeel”, bevestigde Verstappen, die donderdag in de ochtend in actie komt.