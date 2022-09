Novak Djokovic bedankt Roger Federer: ’Het is moeilijk om in woorden te beschrijven’

„Roger, het is moeilijk om in woorden te beschrijven wat wij samen in deze sport hebben gedeeld”, zei de Serviër op Instagram. „Het is meer dan een decennium van ongelooflijke momenten en gevechten, waar we aan terug kunnen denken.”

Djokovic en Federer stonden vijftig keer tegenover elkaar. De laatste grote finale was in 2019 op Wimbledon. De Serviër won toen in vijf sets nadat Federer twee wedstrijdpunten had gemist. „Het is een eer om je te kennen op en naast de baan. Ik weet dat dit volgende hoofdstuk nog prachtige dingen in petto heeft voor jou, Mirka, de kinderen, al je geliefden en fans.”

Federer neemt volgende week afscheid bij de Laver Cup in Londen. Ook Djokovic is daarbij. „Ik kijk ernaar uit om je in Londen te zien en stil te staan bij je prestaties.”