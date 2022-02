Sport Kort: NAC Breda haalt streep door overnameplannen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Geen goedkeuring voor overname NAC Breda door bouwondernemer

16:04 uur NAC Breda heeft de overnameplannen van bouwondernemer Karel Vrolijk afgekeurd. De raad van commissarissen wil eerst alternatieve voorstellen onderzoeken, meldt de Brabantse voetbalclub uit de eerste divisie op zijn website.

Vrolijk, die al rugsponsor is van NAC, deed begin van deze maand een voorstel om de aandelen over te nemen. Daar zou naar verluidt een bedrag van 6 miljoen tot 7 miljoen euro mee gemoeid zijn. De aandeelhouders waren gecharmeerd van de overnameplannen, maar de toezichthouders van de club zien het anders.

"Als raad van commissarissen beoordelen wij op basis van een voetbaltechnisch plan, financiële criteria, stabiliteit en continuïteit op lange termijn. Tijdens het bestuderen van de plannen van Vrolijk hebben er zich alternatieve voorstellen aangediend. Om deze voorstellen te kunnen onderzoeken, kunnen wij nu niet anders dan het voorstel van Vrolijk afkeuren", meldt voorzitter Edwin van Baal namens de commissarissen.

"Dit betekent dat wij de aandeelhouders hebben verzocht de alternatieve voorstellen te onderzoeken en deze aan ons voor te leggen. Formeel geven wij geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Vrolijk op dit moment."

Lucinda Brand voor twintigste keer de beste

15:06 uur Op de voorlaatste dag van het veldritseizoen heeft Lucinda Brand nog maar eens gewonnen. De renster van Baloise-Trek Lions was in Sint-Niklaas de beste in de Waaslandcross. Het was haar twintigste zege van het seizoen.

Brand (32) reed vanaf halverwege de cross alleen voorop. Annemarie Worst eindigde op de tweede plaats. Denise Betsema zorgde voor opnieuw een volledig Nederlands podium. Zondag volgt nog de Sluitingsprijs in Oostmalle. Brand begon het seizoen als wereldkampioen, maar moest de regenboogtrui eind vorige maand afstaan aan Marianne Vos. Die reed na het behalen van de wereldtitel geen cross meer en richt zich op het wegseizoen.

Wielerbaas David Lappartient gekozen in IOC

12:44 uur David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, is gekozen tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde tijdens het 139e IOC-congres in Peking en is door de UCI bevestigd. De 48-jarige Fransman staat sinds het najaar van 2017 aan het hoofd van de internationale wielerorganisatie.

Lappartient treedt onder anderen in de voetsporen van Hein Verbruggen. De Nederlander, overleden in 2017, was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI en vervulde het IOC-lidmaatschap van 1996 tot en met 2008, waarna hij werd benoemd tot erelid.