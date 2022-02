Sport Kort: waterpoloërs verdienen EK-ticket met zege op Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Waterpoloërs verdienen ticket voor EK met ruime zege op Turkije

19:00 uur De Nederlandse waterpolomannen hebben zich verzekerd van deelname aan het EK in september in Kroatië. Oranje won op het kwalificatietoernooi in het Israëlische Netanya van Turkije met 18-10. Na de winst op gastland Israël op vrijdag (10-4) volstond de zege op de Turken voor een ticket naar het EK.

Het Nederlands team had in de eerste twee periodes nog moeite om los te komen van Turkije, maar met 6-1 in derde periode was het gat geslagen. In de vierde periode kon het team de wedstrijd met een comfortabele voorsprong uitspelen.

Kas te Riele en Jesse Koopman scoorden ieder vier keer. Thomas Lucas was goed voor drie treffers. Jorn Muller en Pascal Janssen maakten ieder twee goals. Ook Guus van Yperen, Tim de Mey en Jesse Nispeling tekenden voor een treffer.

Bij Nederland ontbrak bondscoach Harry van der Meer langs de kant omdat hij thuis in quarantaine zit vanwege corona. Branko Mitrovic verving hem.

Schloesser prolongeert Europese titel handboogschieten

18:20 uur Handboogschutter Mike Schloesser heeft in het Sloveense Lasko zijn Europese titel indoor op het onderdeel compound geprolongeerd. De 28-jarige Limburger rekende in de finale af met de Fransman Jean Philippe Boulch: 149-148.

Eerder in het toernooi had Schloesser ook al het Europees teamgoud compound veroverd, samen met Sil Pater en Max Verwoerdt.

Judoka Korrel pakt zilver in Tel Aviv

18:18 uur Judoka Michael Korrel heeft een zilveren medaille overgehouden aan de Grand Slam van Tel Aviv. Hij moest in de finale van de klasse tot 100 kilogram zijn meerdere erkennen in de Georgiër Ilia Soelamanidze. Korrel boekte in de halve finale een knappe zege op Peter Paltchik uit Israël.

Jesper Smink (-90 kg) verloor de strijd om brons van de Cubaan Ivan Felipe Silva Morales. Guusje Steenhuis (-78 kg) eindigde eveneens als vijfde. Zij werd in een wedstrijd om een bronzen plak geklopt door de Italiaanse Alice Bellandi.

Sanne van Dijke pakte vrijdag al zilver in Tel Aviv. De regerend Europees kampioene moest in de finale van de klasse tot 70 kilogram haar meerdere erkennen in de Japanse Shiho Tanaka.

Roberto Bautista Agut pakt nu wel titel in Doha

18:02 Roberto Bautista Agut heeft zich op het toernooi van Doha gerevancheerd voor zijn verloren finale van vorig jaar. De 33-jarige Spanjaard versloeg in de finale de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die hem vorig jaar in de eindstrijd nog de baas was. Het werd 6-3 6-4 voor de nummer 16 van de wereld.

Voor Bautista Agut was het zijn eerste titel in drie jaar tijd. In 2019 was hij ook de beste in Qatar. Hij bracht zijn aantal ATP-titels op tien.

Vorig jaar waren de rollen omgedraaid in de finale en won Basilasjvili, tegenwoordig de mondiale nummer 22, met 7-6 (5) 6-2.

Jelena Ostapenko sterkste in Dubai

17:40 uur Het sterk bezette WTA-toernooi van Dubai is gewonnen door de Letse tennisster Jelena Ostapenko (24). De nummer 21 van de wereld, ongeplaatst in de Verenigde Arabische Emiraten, versloeg in de finale de Russin Veronika Koedermetova met duidelijke cijfers: 6-0 6-4.

De eenzijdige eindstrijd duurde slechts 64 minuten. In de eerste set - die maar 23 minuten duurde - pakte Koedermetova, de mondiale nummer 31, maar acht punten.

In juni van vorig jaar won Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, voor het laatst een WTA-toernooi. Ze was toen de beste op het gras van Eastbourne. Het is de vijfde titel uit haar loopbaan.

Geen goedkeuring voor overname NAC Breda door bouwondernemer

16:04 uur NAC Breda heeft de overnameplannen van bouwondernemer Karel Vrolijk afgekeurd. De raad van commissarissen wil eerst alternatieve voorstellen onderzoeken, meldt de Brabantse voetbalclub uit de eerste divisie op zijn website.

Vrolijk, die al rugsponsor is van NAC, deed begin van deze maand een voorstel om de aandelen over te nemen. Daar zou naar verluidt een bedrag van 6 miljoen tot 7 miljoen euro mee gemoeid zijn. De aandeelhouders waren gecharmeerd van de overnameplannen, maar de toezichthouders van de club zien het anders.

"Als raad van commissarissen beoordelen wij op basis van een voetbaltechnisch plan, financiële criteria, stabiliteit en continuïteit op lange termijn. Tijdens het bestuderen van de plannen van Vrolijk hebben er zich alternatieve voorstellen aangediend. Om deze voorstellen te kunnen onderzoeken, kunnen wij nu niet anders dan het voorstel van Vrolijk afkeuren", meldt voorzitter Edwin van Baal namens de commissarissen.

"Dit betekent dat wij de aandeelhouders hebben verzocht de alternatieve voorstellen te onderzoeken en deze aan ons voor te leggen. Formeel geven wij geen goedkeuring aan de directie voor de ondertekening van een aandelenoverdracht aan Vrolijk op dit moment."

Lucinda Brand voor twintigste keer de beste

15:06 uur Op de voorlaatste dag van het veldritseizoen heeft Lucinda Brand nog maar eens gewonnen. De renster van Baloise-Trek Lions was in Sint-Niklaas de beste in de Waaslandcross. Het was haar twintigste zege van het seizoen.

Brand (32) reed vanaf halverwege de cross alleen voorop. Annemarie Worst eindigde op de tweede plaats. Denise Betsema zorgde voor opnieuw een volledig Nederlands podium. Zondag volgt nog de Sluitingsprijs in Oostmalle. Brand begon het seizoen als wereldkampioen, maar moest de regenboogtrui eind vorige maand afstaan aan Marianne Vos. Die reed na het behalen van de wereldtitel geen cross meer en richt zich op het wegseizoen.

Wielerbaas David Lappartient gekozen in IOC

12:44 uur David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, is gekozen tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde tijdens het 139e IOC-congres in Peking en is door de UCI bevestigd. De 48-jarige Fransman staat sinds het najaar van 2017 aan het hoofd van de internationale wielerorganisatie.

Lappartient treedt onder anderen in de voetsporen van Hein Verbruggen. De Nederlander, overleden in 2017, was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI en vervulde het IOC-lidmaatschap van 1996 tot en met 2008, waarna hij werd benoemd tot erelid.