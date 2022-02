Sport Kort: wielerbaas Lappartient gekozen in IOC

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielerbaas David Lappartient gekozen in IOC

12:44 uur David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, is gekozen tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde tijdens het 139e IOC-congres in Peking en is door de UCI bevestigd. De 48-jarige Fransman staat sinds het najaar van 2017 aan het hoofd van de internationale wielerorganisatie.

Lappartient treedt onder anderen in de voetsporen van Hein Verbruggen. De Nederlander, overleden in 2017, was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI en vervulde het IOC-lidmaatschap van 1996 tot en met 2008, waarna hij werd benoemd tot erelid.