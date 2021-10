Military Boekelo; voor boeren, burgers en buitenlui

Premium Sport

Dinja van Liere, nieuw gezicht in wereldtop dressuur

De Nederlandse dressuur is een superster rijker. Dinja van Liere is definitief gearriveerd in de wereldtop. In het hol van de leeuw op CHIO Aken, het meest prestigieuze concours ter wereld, zette ze een geweldige prestatie neer door de Grand Prix te winnen en tweede te worden in de kür op muziek met...