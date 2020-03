OFFICIEEL: Na Zandvoort ook GP's Spanje en Monaco uitgesteld

Bronnen bevestigden dinsdag tegenover De Telegraaf al dat de Grand Prix van Nederland (3 mei) zou worden uitgesteld. Dat geldt zoals verwacht ook voor de races in Spanje (10 mei) en Monaco (24 mei). De eerstvolgende Grand Prix is die van Azerbeidzjan, in Baku op 7 juni.

De Formule 1 en FIA laten weten dat het seizoen na mei wordt gestart als de situatie veilig is. Op donderdag vond er al overleg plaats met de teambazen over de invulling van de kalender en het naar verwachting met een jaar uitstellen van de nieuwe regels in de Formule 1, die in 2021 zouden ingaan.

Woensdag werd al besloten dat de verplichte zomerstop, normaliter in augustus, nu een lentestop wordt. Dat betekent dat de fabrieken van de tien Formule 1-teams in de maanden maart en april drie weken dichtmoeten. Dat biedt dan weer ruimte op de kalender, om in augustus races in te kunnen halen.

Nieuwe kalender

Een nieuwe officiële kalender zal vermoedelijk nog even op zich laten wachten. FOM en de FIA wacht een flinke puzzel. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, een nieuwe plek op de kalender voor Zandvoort is nog niet bekend. Een mogelijkheid is dat de Grand Prix van Nederland in augustus na 35 jaar terugkeert. Dat zou wel één of een paar weken voor de race op Spa-Francorchamps in België zijn. Niet zozeer een nadeel voor Zandvoort - dat al is uitverkocht en waar de door de fans gekochte tickets bij een andere datum geldig blijven - maar mogelijk wel voor de inkomsten van zuiderburen en de Formule 1. Max Verstappen heeft dan wel twee races voor eigen publiek op rij.

Jan Lammers, sportief directeur Dutch Grand Prix, zwaait de Nederlandse vlag als startsein voor het eerste rondje van Verstappen bij de opening van het vernieuwde circuit. De GP van Nederland die begin mei zou worden verreden gaat voorlopig niet door.

Ook in juli zijn er nog gaten in de huidige kalender. Keerzijde is dat de Formule 1 net als in 2018 toch weer met een zogenaamde triple-header (drie races op rij) te maken krijgt. Dat lijkt onoverkomelijk als er zoveel mogelijk uitgestelde races ingehaald dienen te worden. Het is een utopie om te denken dat de Formule 1 dit jaar aan het aanvankelijke recordaantal van 22 gaat komen, maar een serieuze kalender is in een korter tijdsbestek zeker nog een reële optie.

Bittere pil

Het uitstellen van de Formule 1-race is voor Zandvoort hoe dan ook een bittere pil. Het circuit is net klaar en de reacties over de vernieuwde baan, met twee kombochten, zijn enorm positief. Verstappen wijdde het circuit begin deze maand in. Toen had niemand zich kunnen voorstellen hoe de situatie twee weken later zou zijn.