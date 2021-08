’Afghaans voetbaltalent omgekomen tijdens vlucht uit Kabul met legervliegtuig’

Zaki Anvari was net als veel landgenoten wanhopig om het door de Taliban in handen genomen land te ontvluchten en bekocht dat met zijn leven.

Het lichaam van Anvari werd door Amerikaanse soldaten gevonden, nadat het toestel een noodlanding had gemaakt in Qatar. De jongeman zou 19 jaar zijn geweest. Volgens zijn profiel op sociale media woonde hij in Kaboel. Toen hij 16 jaar was, voetbalde hij voor de nationale jeugdploeg van Afghanistan.

Op sociale media brengen vrienden en familieleden een ode aan hem. „Een vriend met wie ik de meest onvergetelijke herinneringen uit mijn leven heb meegemaakt. Zijn verlies is onvoorstelbaar”, schrijft iemand. Ook anderen omschrijven hem als een heel lief en warm iemand.

Gevallen

De voorbije dagen was op vreselijke beelden te zien hoe Afghanen zich op de luchthaven van Kaboel wanhopig vastklampten aan vertrekkende vliegtuigen en na het opstijgen vervolgens tientallen en soms wel honderden meters naar beneden vielen.

Volgens een officier van het Amerikaanse leger merkten de soldaten aan boord dat er iets niet juist was toen het landingsgestel na het opstijgen niet kon inklappen. Bij de landing bleek dat in de ruimte waar de wielen normaal inklappen verstekelingen zat.