Het bijzondere verhaal achter dartsensatie Fallon Sherrock

Fallon Sherrock. De nieuwe Bondgirl is onthuld. Dat had zomaar gekund. Ook dan was ze wereldnieuws geweest. Fallon Sherrock is echter geen filmster, maar een nuchtere blonde verschijning van 25 jaar die zich plotseling tot dartheldin heeft ontpopt. Nadat ze al als eerste vrouw ooit een man op het wereldkampioenschap had verslagen, herhaalde ze dat kunstje afgelopen weekeinde in een kolkend Alexandra Palace nog maar eens. Deze keer tegen wereldtopper Mensur Suljovic. Zo speelt de dartende ’Super Mama’ de hoofdrol in haar eigen film. Ook dat nieuws gaat de hele wereld over.