Hockeyers herstellen zich van Australisch pak rammel met 3-2 zege op India

En zo werd Boris Burkhardt in het uitverkochte stadion van Oranje-Rood met zijn 3-2, een droog schot in de lange hoek, de matchwinner. Burkhardt is niet alleen veldhockeyer, hij geldt als één van de beste zaalspelers van Nederland.

De 26-jarige speler van Amsterdam debuteerde drie dagen geleden op betrekkelijk late leeftijd voor het Nederlands elftal tegen hetzelfde India. Ook in dat duel was hij trefzeker.

Wéér Telgenkamp

Oranje opende sterk in Eindhoven en zag Duco Telgenkamp al na zes minuten bij de tweede paal toeslaan (1-0). Ook de jonge Kampong-speler, opgeleid door HDM, debuteerde 72 uur geleden in het Oranje-shirt. Dat deed hij met twee uitstekende veldgoals.

En veel scheelde het niet, of de Hagenaar had met amper tien minuten op de klok ook al zijn tweede van de wedstrijd gemaakt. Op weg naar de (afgekeurde) 2-0 had Telgenkamp de bal met zijn bolle kant beroerd en dus ging de pret niet door.

Gevaar voor eigen leven

De gasten konden in het tweede kwart wel na een geldige treffer juichen, nadat Sanjay de bal in de cirkel uit een verre scoop aan een touwtje had en met een slimmigheidje Derk Meijer passeerde (1-1). De doelman van Rotterdam mocht zestien maanden na zijn laatste cap weer eens onder de lat staan bij Oranje.

Boris Burkhardt maakte de winnende tegen India. Ⓒ ProShots

India wilde meer, ging op zoek naar goals en vond die bijna, ware het niet dat Joep de Mol een backhandschot van Abhishek met zijn uitgestoken arm en stick blokte en Gurjant Singh een pass van Mandeep Singh over tipte. Aan de overzijde was Telgenkamp met een backhand uit de draai gevaarlijk, maar Shamsher Singh gooide zich met gevaar voor lijf en leden voor de bal. Hij liep er een handblessure mee op.

Uitloper geblokt

De tweede helft was amper drie minuten onderweg, of Jarmanpreet Singh sloeg een cornervariant van de Indiërs hard langs Meijer. Scheidsrechter Hannah Harrison vond dat er een luchtje aan de treffer was en liet de treffer door de ‘videoref’ bekijken. Haar argwaan leek terecht: uitloper Tjep Hoedemakers bleek te zijn geblokt.

De 2-1 voor Nederland in het derde kwart kon voor een groot deel op het conto van Luke Dommerhuijzen worden geschreven. De speler van Amsterdam zag een gaatje en bereikte met een sublieme pass clubgenoot Boris Burkhardt, die vanaf links diagonaal binnensloeg.

Derde long

Ook Hoedemakers, de aanvaller die over een derde long lijkt te beschikken, bleef de schijnwerpers zoeken. Na een afgeslagen strafcorner van Miles Bukkens werd de bal weer de cirkel ingebracht. Hoedemakers profiteerde bij de eerste paal: 3-1.

India gaf niet op en een half minuutje in het laatste kwart sloeg Gurjant Singh de aansluitingstreffer binnen: 3-2. Hoedemakers, daar is hij weer, meende de gasten een handje te moeten helpen en werd na een onbesuisd moment met geel naar de kant gestuurd. Meijer hield zijn ploeg op de been door een vlammend schot van Mandeep Singh te keren en het doel te verkleinen toen Abishek vervaarlijk voor hem opdook.