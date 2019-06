Sport Kort - Wiebes pakt Nederlandse titel op de weg

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

18.00 uur: Lorena Wiebes heeft de titel gepakt bij het NK wielrennen in Ede. De renster van Parkhotel Valkenburg won op het Gelderse parkoers de sprint voor Marianne Vos en Amy Pieters met overmacht. Eerder in de week had de 20-jarige Wiebes nog de wegwedstrijd gewonnen op de Europese Spelen in Minsk. Een gevaarlijke kopgroep werd op 11 kilometer van de streep bijgehaald. Het peloton kwam niet terug bij de kopgroep, maar sterke rijdsters als Annemiek van Vleuten en de favoriete voor de sprint, Wiebes, maakten wel de aansluiting. In de slotkilometers volgde de aanvallen elkaar in hoog tempo op. Lucinda Brand plaatste haar aanval op 5 kilometer van de streep en profiteerde van de afwachtende houding van de concurrenten. Maar door tegenaanvallen van Van Vleuten en Ellen van Dijk werd Brand met zicht op de finish bijgehaald.

16.21 uur: Borna Coric doet niet mee aan Wimbledon, dat maandag begint. De Kroaat heeft te veel last van een blessure aan zijn buik. De als veertiende geplaatste Coric zou in de eerste ronde spelen tegen de Sloveen Aljaz Bedene. De Italiaan Matteo Berrettini, die als zeventiende is gerangschikt, neemt in het schema de plek van Coric in. De Canadees Brayden Schnur is als zogenoemde 'lucky loser' tot het hoofdtoernooi toegelaten. Coric liep de blessure op bij het toernooi van Halle.

14.48 uur : Sparta Rotterdam heeft Khalid Karami op huurbasis overgenomen van Vitesse. De 29-jarige vleugelverdediger tekent voor één seizoen op Het Kasteel. „Met Khalid versterken we ons met een multifunctionele verdediger, die zowel op de linksback- als rechtsbackpositie uit de voeten kan”, vertelt technisch direcut Henk van Stee. „Hij heeft jaren in de Eredivisie gespeeld en we verwachten dat hij met deze ervaring van grote waarde kan zijn.”

14.19 uur: VVV-Venlo huurt de Engelse aanvaller Jerome Sinclair voor één seizoen van Watford. De 22-jarige Sinclair werd opgeleid bij Liverpool, waar hij ook twee wedstrijden in het eerste elftal speelde. Sinclair werd door Watford eerder al uitgeleend aan Birmingham City, Sunderland en Oxford United.

13.15 uur: Robin Haase is vlak voor de start van Wimbledon uit de spelersraad van de tennisbond ATP gestapt. De nummer 73 van de wereld vindt niet dat hij de spelers kan vertegenwoordigen op de manier dat hij dat zelf zou willen.

11.50 uur Het Franse racetalent Fabio Quartararo heeft bij de TT van Assen indruk gemaakt in de derde vrije training van de MotoGP. De 20-jarige motorrijder reed op zijn Yamaha de snelste ronde ooit op de Drentse racebaan.

10.45 uur Bondscoach Max Caldas heeft hockeyer Jonas de Geus (21) opgeroepen als vervanger van Jorrit Croon, die vrijdagavond in de halve finale van de Grand Final tegen België een schouderblessure opliep. Het Nederlands team neemt het zondag in Amstelveen op tegen Groot-Brittannië in de strijd om de derde plek in de Pro League.

