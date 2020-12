Handbalsters Oranje ook op EK door oog van naald

Dolle vreugde bij Oranje na het het bereiken van de hoofronde van het EK. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - De opluchting was van de gezichten af te lezen toen het eindsignaal door de bijna lege Sydbank Arena in Kolding galmde. Met de noodzakelijke zege op Hongarije (28-24) voorkwamen de Nederlandse handbalsters een afgang, want bij elk ander resultaat zouden de wereldkampioenen roemloos zijn uitgeschakeld na de eerste ronde van het EK. Nu heeft de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade zelfs weer uitzicht op eremetaal.