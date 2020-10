’Solidariteit rond Vrouwen Eredivisie mooi om te zien’

Vrouwen Eredivisie gaat vrijdag weer van start. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het had wat voeten in de aarde, maar de Vrouwen Eredivisie gaat vrijdag ’gewoon’ weer verder. Manager vrouwenvoetbal Kirsten van de Ven (35) van de KNVB is trots op de manier waarop de clubs en de bond gezamenlijk de schouders onder de herstart hebben gezet. „Hoewel dit proces van iedereen veel vroeg, is het toch gelukt. We laten zien dat we een volwassen competitie aan het worden zijn.”