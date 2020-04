Evenepoel over tijd als voetballer: ’Ze hebben me mentaal een beetje gebroken’

„Ik heb elf jaar bij Anderlecht gespendeerd en om eerlijk te zijn: de laatste jaren waren het zwaarst”, aldus Evenepoel in het programma De Container Cup van de Belgische televisiezender Vier.

„Ze hebben me mentaal een beetje gebroken, maar als ik er nu op terugkijk, heeft het me sterker gemaakt als sporter en mens.”

Evenepoel, tegenwoordig rijdend voor de Deceuninck-Quick-Step, mist het voetbal niet. „Eerlijk gezegd ben ik trotser om dit wielertruitje te dragen. Ik heb nu ook meer plezier.”

Het multi-talent werd al op vijfjarige leeftijd gescout door Anderlecht. Tussendoor kwam hij van zijn elfde tot zijn veertiende uit voor PSV. Vervolgens keerde hij terug naar Brussel, waarna hij zijn voetballoopbaan in de zomer van 2017, na een half jaartje bij KV Mechelen, besloot te staken.

Vrijwel direct stapte Evenepoel over op het wielrennen en twee jaar later, in 2019, debuteerde hij al op het hoogste niveau. In zijn laatste jaar als junior reed hij zijn concurrenten massaal op een hoop en werd hij wereldkampioen. Als neoprof liet hij zich vorig seizoen tijdens het EK in Alkmaar direct kronen tot Europees kampioen tijdrijden.

Eerder dit jaar, voor het coronavirus ook de wielerwereld plat legde, reed Evenepoel - ook wel De Kannibaal van Schepdaal genoemd - de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Beide etappekoersen won hij.